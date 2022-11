El juicio de Neymar llega a su fin en Barcelona

Tras años de una compleja saga legal, el juicio por el fichaje de Neymar al FC Barcelona en 2013 quedó visto para sentencia este lunes, con un horizonte más favorable para los acusados después de que la Fiscalía sorprendiera el viernes retirando todos sus cargos.



Señalados únicamente ahora por la acusación particular que ejerce el fondo brasileño DIS, ni "Ney", ni su padre quisieron añadir nada en el último turno de palabra de este mediático juicio por corrupción y estafa celebrado en la Audiencia de Barcelona.



Los magistrados deliberarán ahora su decisión, que podría demorar semanas.



A menos de un mes para el Mundial de Catar, el horizonte luce, sin embargo, despejado para el líder de la Seleçao -a quien el Ministerio Público pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (9,96 millones de dólares), por corrupción en los negocios.



Sintiéndose engañada en el polémico traspaso, DIS, dueña del 40% de los derechos de Neymar cuando era una promesa del Santos, interpuso una querella en 2015 ante la justicia española.



Pero la empresa no ha logrado sustentar sus acusaciones durante el proceso, a ojos de la Fiscalía, que consideró que estas no estaban basadas en pruebas, sino en "presunciones".



"DIS tiene perfecto derecho a entender que el traspaso de Neymar le tuvo que suponer un mayor beneficio, pero creo que ha errado en la jurisdicción", expuso el fiscal Luis García, contradiciendo la acusación formulada por sus colegas de Madrid, donde arrancó la instrucción.



- Números polémicos -

El juicio oral trajo de vuelta al delantero a Barcelona, de donde salió abruptamente en 2017 rumbo al París Saint-Germain.



En la Audiencia, un sereno Ney compartió banquillo de los acusados con sus padres, los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y un exdirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, además de los representantes de ambos clubes y la empresa que gestiona su carrera.



Ante el tribunal, la estrella brasileña declaró que solo firmaba los documentos que le indicaba su padre, y este no hizo nada ilegal.



En la sala, "Ney" aseguró no recordar si participó en las negociaciones con el Barça en 2011, pero que su voluntad siempre estuvo clara: cumplir su sueño y fichar por el club azulgrana, descartando ofertas como la de Real Madrid.



Pero, casi una década después, aquella compleja operación todavía no ha salido de los juzgados.



Pese a que el Barça cifró inicialmente su fichaje en 57,1 millones de euros (40 millones para su familia y 17,1 para el Santos), la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones.



Para DIS, que recibió 6,8 millones de la cantidad oficial ingresada por el club brasileño, el equipo catalán, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real a través de otros contratos camuflados, por lo que ahora reclaman el dinero perdido.



La polémica operación ya le valió una multa de 5,5 millones de euros al Barça por irregularidades fiscales, además de varias demandas cruzadas con Neymar tras su sonada marcha al PSG.



Finalmente, la entidad y el 10 de la 'Seleçao' llegaron a un acuerdo "de forma amistosa" el año pasado para cerrar todos los procesos pendientes.