El Leverkusen es 'campeón de invierno' con gol de Palacios

El Bayer Leverkusen logró la victoria en el minuto cinco del tiempo adicional con un gol del argentino Exequiel Palacios, este sábado en la cancha del Augsburgo (1-0), para lograr el título honorífico de 'campeón de invierno' de la Bundesliga.



Con este triunfo en la 17ª jornada, que cierra la fase de ida, el Leverkusen suma 45 puntos, cuatro más que el Bayern Múnich (2º), que el viernes ganó 3-0 al Hoffenheim (8º) en su Allianz Arena.



Sin embargo, el Bayern tiene un partido menos, que disputará el 24 de enero en casa contra el Union Berlín, debido a que el 2 de diciembre no se pudo jugar por las fuertes nevadas.



El 'Werkself' de Xabi Alonso cumplió sin el nigeriano Victor Boniface, su mejor delantero y mejor goleador, lesionado en los aductores, operado y que no jugará hasta abril.



Dominador, el Leverkusen encontró su premio en los últimos segundos gracias a Palacios, que controló con calidad con la derecha y marcó con la izquierda desde dentro del área para culminar un ataque a la desesperada de los suyos tras un centro de Álex Grimaldo.



Por detrás del dúo de cabeza, el Leipzig (4º) se distancia del Leverkusen, al caer 1-0 en casa ante el Eintracht Fráncfort (5º). Queda a 12 puntos de la primera plaza.



El Borussia Dortmund, que este sábado se desplaza a la cancha del colista Darmstadt, podría situarse a tres puntos de la cuarta plaza del Leipzig en caso de victoria.



Stuttgart, tercero a once unidades del Leverkusen, juega el domingo en la cancha del Mönchengladbach (12º).