"El liderato de nuestro capitán es esencial", dice Alfaro sobre Valencia

- "Diferente por el contexto" -

Pese a lo que hay en juego, Alfaro quiso restar importancia al partido. "Será un partido muy tenso, muy difícil, diferente por el contexto, pero al final será como siempre, once contra once".

Sobre Senegal, Alfaro destacó su capacidad de "reinventarse tras las ausencias de (Sadio) Mané y de transformarse tras el golpe sufrido en el primer partido", con la derrota en los últimos minutos contra Países Bajos.

Finalmente, Alfaro rechazó cualquier ambiente de "triunfalismo" alrededor de la joven selección ecuatoriana y reclamó que no se juzgue todo el trabajo hecho por el equipo por un resultado. "El espacio que separa el éxito del fracaso es muy finito. A mí no me va a cambiar por el resultado de mañana (martes). Ya dije que para estos chicos estar acá ya era un éxito, porque es una selección que tiene más futuro que presente".

"Ecuador no se siente inferior a nadie. Se reconoce inferior en experiencia, en batallas disputadas, pero poco a poco vamos haciendo el camino", concluyó.