El Liverpool empata con el West Ham y casi dice adiós al título

"No estoy de humor para hablar de ello (del titulo). Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hemos hecho", declaró el técnico germano al término del partido.

"Realmente no estoy pensando en ello. Dije que teníamos que ganar nuestros partidos y no lo hemos hecho. ¿Van a perder (Arsenal y City) dos o tres partidos? No lo creo", añadió Klopp, quien además en el tramo final del partido tuvo un enfrentamiento dialéctico con una de sus estrellas, el egipcio Mohamed Salah.