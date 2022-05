El Liverpool remontó al Southampton y se mantiene en la carrera por el título

Escucha esta nota aquí

El Liverpool se impuso por 2-1 en Southampton (15º) y se mantiene a un punto del Manchester City antes de la disputa el domingo de la 38ª y última jornada de la Premier League, en la que ambos equipos lucharán por el título.

Los 'Reds' no podían perder si no querían que los 'Citizens' se proclamaran campeones este mismo martes, en el cierre de la 37ª fecha, pero comenzaron perdiendo en Southampton tras el tanto inicial para los locales de Nathan Redmond (13).

Los hombres de Jürgen Klopp, que no jugaron el fin de semana por disputar (y ganar en los penales) la final de la FA Cup, resolvieron un complicado momento al ser capaces de remontar con los tantos del japonés Takumi Minamino (27) y del camerunés Joel Matip en la segunda parte (67).

Con esta victoria, el Liverpool alcanza los 89 puntos y se coloca a uno del City, que tiene además mejor diferencia de goles (+72 por +66) por lo que ganará el título si hace el mismo resultado que los 'Reds', que no dependen de sí mismos.

El Liverpool, que recibirá al Wolverhampton (8º), contarán no obstante con una 'ayuda' adicional, ya que será el Aston Villa, entrenado por la antigua estrella de Anfield Steven Gerrard, quien visite el Etihad Stadium.

Resultados de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol inglés.

- Jueves:

Manchester United - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Tottenham - Burnley 1 - 0

Wolverhampton - Norwich City 1 - 1

Aston Villa - Crystal Palace 1 - 1

Watford - Leicester 1 - 5

Leeds - Brighton 1 - 1

West Ham - Manchester City 2 - 2

Everton - Brentford 2 - 3

- Lunes:

Newcastle - Arsenal 2 - 0

- Martes:

Southampton - Liverpool 1 – 2

