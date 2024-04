El Liverpool se atasca en Old Trafford y cede el liderato al Arsenal

El Liverpool cedió un empate 2-2 ante su rival histórico, el Manchester United, este domingo en la 32ª jornada en Old Trafford, por lo que cede la primera plaza de la Premier League al Arsenal cuando quedan siete partidos para que finalice el campeonato.



Los Reds quedan segundos, con los mismos puntos (71) que el Arsenal pero peor diferencia de goles. El vigente triple campeón, el Manchester City (70), cierra el podio con uno menos en una apretada lucha por el título.



Con un ambiente espectacular, el Liverpool se puso por delante a los 23 minutos con un remate de volea tras un rechace en un córner del colombiano Luis Díaz.



Pero el equipo local reaccionó y aprovechó los errores defensivos del visitante a través del mediapunta portugués Bruno Fernandes (50) y de su nueva joya, Kobbie Mainoo, de 18 años, que acertó con un inesperado y certero disparo (67).



"Es increíble marcar mi primer gol en Old Trafford y en un partido tan especial, pero no ganamos los tres puntos y es lo esencial, así que estoy decepcionado, para ser honesto", dijo Mainoo, ya internacional con Inglaterra.



En la recta final el egipcio Mohamed Salah salvó un punto de penal (84) para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, que se volcó al ataque sin acierto en sus múltiples disparos (28 por 9 del United).



Los Reds se van de Old Trafford con una nueva decepción, tres semanas después de su eliminación en la Copa de Inglaterra, en el mismo estadio, tras conceder dos goles en la prórroga (4-3).



"Sé lo que la gente va a ver: dos puntos perdidos. Pero tenemos un punto más que antes del partido, fuera de casa y ante el United", señaló con optimismo Klopp.



- El United, lejos de la Champions -El United, sexto en la Premier League, no está realizando una temporada de ensueño pero fue capaz de contrariar a su rival en el derbi del noroeste de Inglaterra por tercera vez, tras un empate sin goles en la primera vuelta.



En su batalla por jugar en Europa, el equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag queda a once puntos del Aston Villa (4º), en la última posición de la 'zona Champions', y a ocho del Tottenham (5º).



Los cuatros puntos que se han dejado ante los Red Devils podrían costarles muy caros al Liverpool, con la misión de despedir a Klopp, que anunció su salida al final de la presente temporada, con un segundo título en la Premier, tres años después del anterior.



En la cerrada pelea por el título, los tres aspirantes no se enfrentan entre ellos, por lo que cada resbalón puede ser decisivo.



La 32ª jornada de la Premier League se cierra este domingo con otros dos partidos; Sheffield United-Chelsea y Tottenham-Nottingham Forest.