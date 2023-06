El mal momento de los clubes cruceños huele a descenso

Un hecho inédito se está dando en el fútbol profesional. Luego de la fecha 15 de la Liga Tigo, tres de los cinco equipos de Santa Cruz están en el fondo de la tabla del punto promedio: Oriente Petrolero, Guabirá y Blooming. No muy lejos de ellos, también con un panorama complicado, se encuentra Royal Pari y el único que se salva por la buena campaña que viene desarrollando es Real Santa Cruz.

Antes no se había dado esa figura, de que tres equipos cruceños y entre ellos los clásicos rivales Blooming y Oriente, juntos estén amenazados por la sombra del descenso , ni siquiera en 1995 cuando los celestes bajaron de categoría, en ese entonces la realidad de los refineros era muy distinta.

“Los motivos son que los equipos han sido mal conformados, mal armados y no solamente es culpa de los jugadores, también la dirigencia tiene parte de culpa, sobre todo de los tres equipos (Blooming, Oriente y Guabirá), por lo que está pasando ahora”, dijo Víctor Hugo Antelo, quien actualmente es entrenador y en su época de jugador militó en Oriente, Blooming y Real Santa Cruz.

“Primera vez en mi vida que veo esto , nunca había visto que tres equipos cruceños estén peleando el descenso, al menos desde que estoy en el fútbol. Esto es preocupante, imagínense que pueden descender tres equipos este año… no puedo hablar mucho porque soy técnico, pero en cuarenta y tantos años de fútbol que tengo primera vez que yo veo esto”, agregó Tucho.

Al estar la tabla del punto promedio tan comprimida, una victoria, un empate o una derrota puede mover las posiciones de cualquier equipo, por eso Royal Pari no está exento del peligro, pues se encuentra en el puesto 12.

El que tiene un panorama tranquilo en ese sentido es Real Santa Cruz, que en la actualidad es el equipo cruceño mejor ubicado, es más, los albos no se preocupan del descenso, ya que están más cerca de la pelea por el título que de la parte baja de la tabla.

“Con poco Real lo está haciendo muy bien, lo que pasa es que las contrataciones que hizo le están dando resultado y ustedes fíjense que en los otros equipos no han respondido como tal, en cambio Real se ha hecho fuerte con sus extranjeros que están cumpliendo, lo que no pasa en los otros equipos donde los extranjeros no están dando la talla”, finalizó Tucho, quien es el máximo artillero en la historia del fútbol boliviano.