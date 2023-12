El Manchester City y un cortocircuito defensivo que anima la Premier

Vigente triple campeón inglés, el equipo dirigido por Pep Guardiola sufre un inusual frenazo en este final de año. Ha marcado ocho goles en tres partidos pero solo ha logrado tres puntos en las tres últimas jornadas; Chelsea (4-4), Liverpool (1-1) y Tottenham (3-3).



El miércoles tendrá una oportunidad de cerrar la mala racha, pero no lo tendrá fácil en su desplazamiento a Birmingham para desafiar a un Aston Villa que es cuarto a solo dos puntos del City y que suma 13 victorias consecutivas en el campeonato.



"Siguen marcando muchos goles, pero la preocupación de las tres o cuatro últimas semanas significa que hay algo que no funciona en el plano defensivo", dijo Roy Keane, leyenda del Manchester United, en el plató de Sky Sports.



Antiguo jugador del City y del Villa, Micah Richards subraya la "crisis" de un equipo con dos caras, señalando los "errores individuales" como principal carencia defensiva.



"Hay espacio en el medio que si Rodri no está para limpiar o si Kyle Walker no consigue un 'tackle' en el último momento gracias a su velocidad y a sus carreras para frenar los contraataques", explica.



- "Contra el Chelsea fue preocupante" -

Este miércoles Rodri estará suspendido contra el Aston Villa por acumulación de amarillas, como Jack Grealish.



El Villa, dirigido, por Unai Emery, cuenta con Ollie Watkins y Moussa Diabi, a la cabeza del segundo mejor ataque del campeonato (33 goles), a tres del City (36) antes de la 15ª fecha.



Sin el medio español, suspendido, el City sufrió una primera crisis hace un par de meses con tres derrotas consecutivas en Inglaterra; Wolverhampton y Arsenal en la Premier, y Newcastle en la Copa de la Liga.



La solidez defensiva fue clave en el título logrado por el City la temporada pasada, además de los 36 goles logrados por Erling Haaland en su primer año en Inglaterra.



Antes del duelo en Villa Park, los Citizens han concedido diez goles en cuatro partidos, incluyendo la victoria 3-2 en Liga de Campeones contra el Leipzig, lograda tras ir perdiendo 2-0 al descanso.



Guardiola ofrece su versión del estado de forma de los suyos: "El partido contra el Chelsea, sí, fue preocupante, pero ante el Liverpool y los Spurs no. El problema es que el adversario cree muchas ocasiones, lo que no ocurrió en los dos últimos partidos".



Su defensa Ruben Dias comparte esta teoría: "Ante Spurs y Liverpool teníamos la impresión de que todo estaba bajo control, pero encajamos goles".



"Así es el fútbol, es imprevisible y cambia todo el tiempo. En el pasado logramos muchos 'clean sheets' (partidos sin recibir goles), aunque pudimos recibir algún gol", añade el portugués.



Su bajón ha motivado a sus rivales, Arsenal (1º) y Liverpool (2º), que tienen tres y un punto más que el City (3º).



"Lo que me anima es ver a mi equipo jugar y ver su comportamiento cada día, hasta qué punto tiene hambre y está preparado, la manera en la que aborda cada entrenamiento", declaró el técnico del Arsenal Mikel Arteta.



"Lo que hacen los otros es algo que no podemos controlar", añadió.