El 'Matador' dispara: Martins exige rendición de cuentas a directivos del fútbol boliviano

Marcelo Martins, referente de la selección boliviana de fútbol, lanzó duras críticas este miércoles contra la infraestructura y la gestión del fútbol nacional. El goleador histórico de la Verde señaló las carencias que enfrenta el equipo nacional y cuestionó el manejo de los recursos por parte de los dirigentes.



"No tenemos cancha, centro de alto rendimiento, la selección no tiene nada", declaró Martins, evidenciando la falta de instalaciones adecuadas para el entrenamiento y preparación del equipo nacional.



El delantero, que ha sido por años la principal figura ofensiva de Bolivia, también cuestionó la disparidad entre las exigencias a los jugadores y la rendición de cuentas de los directivos. "A mí me exigían como 9 de la selección, ¿por qué no le exigen también a los dirigentes?", preguntó retóricamente.



Martins fue más allá y pidió transparencia en el manejo de los recursos: "Pregunten dónde invierten el dinero que les dan por participar en la Copa América, las eliminatorias y los sponsors". Esta declaración pone de manifiesto la preocupación del jugador por el destino de los ingresos que recibe la Federación Boliviana de Fútbol.



Estas declaraciones se dan en un contexto de resultados deportivos poco alentadores para la selección boliviana y podrían generar un debate sobre la necesidad de mejorar la infraestructura y la gestión del fútbol nacional.