El Milan pretende renovar contrato con Zlatan Ibrahimovic

Escucha esta nota aquí

El Milan no se imagina un futuro inmediato sin Ibrahimovic en su plantilla. El sueco se ha convertido en una pieza de gran valor para el club pese a que acaba de cumplir 40 años. Por ello, el club italiano pretende extender su contrato, el cual acaba en 2022 y dejaría libertad para que el atacante negocie desde el 1 de enero con otros clubes.

Según la Gazzetta dello Sport, el club quiere extender dicho contrato, que finaliza en junio de 2022, por una temporada más. Conocedores de su edad, tienen una edad para alargar la vida futbolista del sueco lo máximo posible y sacarle el máximo rendimiento como han hecho estos últimos años y demuestran los números.

"No es fácil. Todos los días cuando me despierto siento dolor en todas las partes. Pero voy a seguir haciéndolo mientras pueda, no se trata de contratos o de ser famoso. No necesito eso, lo único que me mantiene en movimiento es la adrenalina", confesaba Ibrahimovic.

Su retirada es un tema que no contempla y se va a tener que dosificar. "Mi plan era ir a Nápoles cuatro meses, ganar el scudetto e irme a Suecia, pero las cosas funcionaron en el Milan y decidí renovar. Tengo miedo a retirarme", ha llegado a confesar el sueco.

Ante esta situación, como pretende el Milan, el atacante tendrá que dosificarse para seguir en activo. Esta temporada, en los que ya ha anotado siete goles en Liga, se ha perdido nueve de los 25 partidos que ha jugado su equipo por distintos problemas físicos. El plan de ambos les obliga a que se dosifique.

Este 27 de diciembre se han cumplido dos años desde el regreso de Ibrahimovic a Milán. Encadena su tercera temporada en esta segunda etapa como rossonerri (también jugó en las temporadas 10-11 y 11-12) y está logrando grandes números pese a su edad.

En este tiempo ha jugado 61 partidos, anotando 34 goles y dando nueve asistencias. Y sus goles no han sido ante adversarios menores, sino a ante contrincantes como Juventus, Inter, Nápoles, Lazio y Roma. Además, fue clave para que el Milan regresase a la Champions League. /AS Lea también Royal Pari FC Blackburn ocupará la plaza dejada por Tavares en Royal Pari El delantero panameño fue anunciado oficialmente como refuerzo del equipo inmobiliario. Jugó las últimas dos temporadas en The Strongest

Lea también The Strongest Así se despidió Rolando Blackburn de The Strongest El delantero panameño no recibió ninguna oferta del Tigre para renovar su contrato, que llegó a su fin con la conclusión del torneó Único de la División Profesional

​