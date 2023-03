El Milan resiste ante el Tottenham y vuelve a cuartos once años después

El AC Milan resistió en el campo del Tottenham, donde empató 0-0, este miércoles en el partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea, donde pudo avanzar a cuartos por primera vez en más de una década.



Sin goles en el choque de vuelta en Londres, la victoria 1 a 0 de la ida en San Siro fue decisiva para dar el pase al campeón de Italia. El tanto del hispano-marroquí Brahim Díaz ha sido por lo tanto el único en los dos partidos de la eliminatoria.



"Hemos merecido esta clasificación. Hemos dominado los dos partidos ante un equipo contra el que es muy difícil jugar. Nunca nos relajamos, siempre hicimos nuestro juego y tratamos de ir al ataque", celebró el entrenador del Milan, Stefano Pioli.



El histórico equipo lombardo, segundo del palmarés de la máxima competición europea de clubes con siete títulos, accede a los cuartos de la Champions por primera vez desde 2012, año en el que le cerró el camino en esa ronda el FC Barcelona. Los 'Rossoneri' no levantan la 'Orejona' desde 2007, cuando Kaká les condujo a lo más alto.



La clasificación para cuartos de la Liga de Campeones tranquiliza los ánimos en un equipo sin grandes alegrías desde el parón mundialista y la llegada de 2023.



En enero cayó en octavos de la Copa de Italia ante el Torino y también perdió la Supercopa de Italia por un rotundo 3-0 ante su vecino Inter. En la Serie A, donde el Nápoles tiene una grandísima distancia que le perfila como probable campeón, la derrota 2-1 del pasado sábado en el campo de la Fiorentina hizo bajar al Milan a la quinta posición, sacándole incluso de la 'zona Champions'.



Todo ello ha hecho que la Liga de Campeones se presente como la tabla de salvación a su temporada y como su última esperanza para lograr un título en el final de curso.



Por su parte, el Tottenham, cuarto de la Premier League, tendrá que centrarse ahora en asegurar una de las posiciones del 'Top 4' para estar en la próxima Champions.



El equipo londinense no alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones desde 2019, el año en el que llegó a ser subcampeón a las órdenes del argentino Mauricio Pochettino.



"Es el tercer partido consecutivo en el que no logramos marcar. Debemos mejorar mucho en ataque", admitió el técnico del Tottenham, el italiano Antonio Conte, de regreso al banquillo tras una baja médica.



- Maignan salvador, Romero expulsado -

Después de un retraso de diez minutos por la llegada tardía de los autocares de los equipos debido al tráfico de Londres, la primera parte del partido estuvo marcada por el orden del Milan y la falta de espacios para el Tottenham.



Los italianos estuvieron cerca de abrir el marcador en el minuto 18, con un tiro cruzado del brasileño Junior Messias que se fue fuera del arco defendido por Fraser Forster.



La mejor ocasión de los 'Spurs' antes del descanso vino por medio de Harry Kane (34), cuyo centro tocó en un rival y obligó al arquero francés de los visitante, Mike Maignan, a meter la pierna y enviar a saque de esquina, evitando que los locales se adelantaran.



En la segunda parte, el Milan arrancó fuerte, con una gran ocasión de Brahim Díaz (50) que despejó con un pie Forster.



Maignan fue de nuevo decisivo en el 64, enviando de nuevo a córner, esa ante un tiro con mucho peligro del danés Pierre-Emile Hojbjerg.



El Milan respondió luego con un intento de Olivier Giroud (67) y con un contragolpe en el que Rafael Leao (71) envió demasiado alto.



El Tottenham se quedó con diez hombres en el 77, cuando el argentino Cristian Romero vio una segunda tarjeta amarilla, lo que dificultó a los ingleses la posibilidad de forzar la prórroga.



Maignan, en el 90+2, frustró la última bala del Tottenham, salvando sobre la línea un remate de cabeza de Kane. Divock Origi envió al palo a continuación en un contragolpe para el Milan, que no marcó pero que pudo cumplir el objetivo de clasificarse a cuartos.