El motivo por el cual el Tigre puede impedir que Bolívar se consagre campeón en Santa Cruz

The Strongest tiene la oportunidad de complicar el camino hacia el título de Bolívar en el torneo Clausura de la División Profesional. En las últimas horas, surgieron dudas sobre la posibilidad de que la academia se consagre campeona en Santa Cruz, tras la apelación presentada por el Tigre al Tribunal Superior de Apelaciones (TAS) respecto a un partido de Real Tomayapo. Si el TAS falla a favor del Tigre, podría otorgarles tres puntos vitales en la lucha por el primer lugar.



En caso de que el TAS decida a favor de The Strongest, la diferencia entre ambos equipos se reduciría a un solo punto. Sin embargo, esto no cambiaría el hecho de que Bolívar seguiría dependiendo de sí mismo para alzarse con el título. A pesar de esto, el margen de error para los celestes se vería considerablemente reducido.



Actualmente, la tabla del Clausura muestra a Bolívar como líder con 61 puntos, mientras que The Strongest ocupa el segundo lugar con 57. Si los celestes logran ganar sus dos partidos restantes, sumarían 67 unidades, lo que haría irrelevante cualquier fallo favorable del TAS para el Tigre, que solo podría alcanzar 66 puntos si también gana sus encuentros.



Ambos equipos jugarán este miércoles en horario unificado (20:30). Bolívar lo hará en Santa Cruz ante Oriente Petrolero y, según cómo se encuentra la tabla, necesitaría ganar para asegurar el título; sin embargo, la resolución del TAS podría ocasionar que esto no suceda. Por su parte, The Strongest recibirá a San Antonio y solo le sirve ganar y esperar que Oriente le dé una mano para así llegar con vida a la última fecha.



El contexto es tenso y emocionante, ya que cualquier decisión del TAS podría cambiar drásticamente la dinámica del torneo. La presión está sobre Bolívar para asegurar sus dos victorias y evitar depender de otros resultados para consagrarse campeón.



Con todo en juego, tanto Bolívar como The Strongest saben que cada partido cuenta y que las decisiones fuera del campo también pueden influir en su camino hacia el título.