El motivo por el que Messi no jugó contra Bolivia

La ‘Pulga’ no jugó ante la Verde debido a una lesión que sufrió durante el partido ante Ecuador, por la primera fecha, que se disputó el viernes en Buenos Aires.

Messi pidió su cambio en ese partido en el minuto 88, debido a una molestia en el muslo posterior derecho, del cual no pudo recuperarse a tiempo.

Después de ese partido ante los ecuatorianos, el 10 de la selección argentina no volvió a entrenarse con sus compañeros, ya que por precaución solo se le realizaron trabajos de fisioterapia.

Pese a que las posibilidades de jugar contra Bolivia eran mínimas, Messi decidió no abandonar su selección y viajó a La Paz.

El lunes, Argentina se entrenó en el complejo de Achumani del club The Strongest y ahí ya se sospechaba que Messi no llegaría al duelo contra la Verde, pues no se entrenó y se limitó a realizar una caminata.