El mundo llora a Pelé; 10 datos que enaltecen a 'O Rei' del fútbol

Nació en Três Corações, Brasil, en 1940. Sus padres fueron João Ramos do Nascimento Dondinho y María Celeste Arantes. Su padre fue jugador de fútbol, pero se retiró debido a una lesión. Mientras aprendía el oficio de dominar el balón en las calles, Pelé ayudaba a la economía familiar como limpiabotas.

Luego de brillar en el fútbol brasileño, llegó la hora de su consagración global. Fue en el campeonato mundial de 1958. Brasil no llegaba como favorito al evento. Las heridas del ‘Maracanazo’ de 1950 aún dolían, pero un jovencísimo Pelé, junto con Garrincha, dieron a Brasil su primera Copa del Mundo.

Su vida llena de éxitos también tuvo episodios trágicos deportivamente hablando. En su tercer mundial como estandarte de la Verde-amarela él y sus compañeros no pudieron pasar la fase de grupos del Mundial de 1966 que se realizó en Inglaterra.

En un partido duro contra Portugal, de Eusebio, Brasil perdió por 3-1 y dejaron para los registros la imagen de un Pelé lesionado por el duro marcaje portugués. Después del partido el astro decidió renunciar a la selección, señala una reseña de la revista deportiva Four Four Two.