El Nacional uruguayo recibe a Boca, sin la presencia de Cavani

El encuentro entre estos excampeones (Boca ganó la Copa seis veces y Nacional tres) se disputará desde las 20:00 en el Gran Parque Central y será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.



El DT del equipo 'xeneize', Jorge Almirón, no incluyó entre sus elegidos para encarar el partido al estelar delantero uruguayo Edinson Cavani, que este lunes fue presentado como nuevo jugador de Boca en La Bombonera.



Recién llegado del Valencia español, el 'Matador' de 36 años fue inscrito por Boca para los octavos de la Libertadores y podría debutar el miércoles siguiente, en la revancha que se jugará en Buenos Aires.



"Estoy a disposición del entrenador. Se tomarán los riesgos que se tengan que tomar, acá vengo a dejarlo todo", dijo Cavani este lunes en su conferencia de prensa de presentación en La Bombonera.



"Cavani es un fuera de serie como futbolista, y además hincha de Nacional. Le deseo la mejor de las suertes, pero ojalá que no pueda debutar en Boca hasta después del 9 de agosto", había comentado pocas horas antes el presidente de los tricolores uruguayos, Alejandro Balbi.



La llegada a Boca de Cavani fue una gran frustración para los seguidores de Nacional, que se habían ilusionado con la posibilidad de que siguiera los pasos de otra gran superestrella uruguaya, Luis Suárez, iniciado en el club charrúa y que volvió a ponerse su camiseta de agosto a noviembre de 2022 después de 16 años de jugar en Europa. El 'Pistolero', también de 36 años, milita en el Gremio de Porto Alegre desde inicio de 2023.



Cavani, en cambio, no solo no jugará en Nacional, sino que puede llegar a enfrentarlo.



- Paridad histórica -

Nacional está en plena reorganización. Respecto al equipo que clasificó a octavos un mes atrás, el DT Álvaro Gutiérrez se verá obligado a realizar al menos cuatro cambios, por las partidas de otros tantos jugadores, entre ellos uno de sus baluartes defensivos, el argentino Fabián Noguera, y su arquero y capitán Sergio Rochet.



Noguera sería reemplazado por el colombiano Daniel Bocanegra, para formar pareja central con el nuevo capitán y principal referente del equipo, Diego Polenta.



De las figuras que se sumaron en los últimos días, solo el argentino Gabriel Báez aparecería como titular, en el lateral izquierdo. Un exNacional de regreso al club, Gonzalo 'Chory' Castro, y el delantero Gonzalo Carneiro estarán entre los convocados, pero a lo sumo ingresarían en curso de partido.



"Nada es imposible, y yo sueño con ser campeón de América, pero tenemos que ser conscientes de que, por las diferencias de poderío económico, en Uruguay es más fácil serlo con la selección que con un club. Aquí los jugadores se van", dijo Gutiérrez en junio.



En el torneo argentino, Boca no ha hecho una buena campaña este año, aunque viene experimentando una mejoría. En la Libertadores, fue primero de su grupo, en el que enfrentó al Deportivo Pereira colombiano, el Colo Colo chileno y el Monagas venezolano.



Además de a Cavani, Boca incorporó a los argentinos Lucas Blondel y Lucas Janson y al colombiano Jorman Campuzano, que viajarán a Montevideo y podrían ser de la partida.



El defensa paraguayo Bruno Valdez se perderá en cambio el partido de ida por suspensión.



Nacional y Boca se enfrentaron por primera vez hace más de un siglo, en 1917, y desde entonces han disputado 64 entre oficiales y amistosos. La paridad es total: 22 victorias para cada uno y 20 empates. Los bolsos marcaron 103 goles y los 'xeneizes' 101.



Por la Libertadores lo hicieron por primera vez en 2013, cuando compartieron grupo. El hasta ahora único mata-mata entre ellos fue en 2016, por cuartos de final, y fue ganado por Boca en definición por penales.



Alineaciones probables:



Nacional: Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Diego Polenta, Daniel Bocanegra, Gabriel Báez; Diego Rodríguez, Yonatan Rodríguez; Alfonso Trezza, Diego Zabala; Franco Fagúndez, Juan Ignacio Ramírez. DT: Álvaro Gutiérrez



Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Miguel Merentiel, Darío Benedetto, Norberto Briasco. DT: Jorge Almirón