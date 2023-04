El Nápoles empató sin goles ante Hellas Verona, pero se mantiene líder destacado

El Nápoles no pasó del empate sin goles este sábado ante el Hellas Verona (18º), pero se mantiene muy destacado al frente de la clasificación de la Serie A, con 14 puntos de ventaja con respecto a la Lazio, con ocho jornadas para el final.

Dada la gran diferencia de puntos en la clasificación y el duelo de Champions el martes contra el Milan (donde el Nápoles debe remontar un 1-0 para meterse en semifinales), el técnico Luciano Spalletti decidió comenzar con un once con muchas novedades , sobre todo en ataque, dejando en el banquillo a Victor Osimhen y a Khvicha Kvaratskhelia.

Ya con Oshimen, máximo anotador del equipo , y 'Kvaradona' en la cancha, el Nápoles pudo haberse llevado los tres puntos con un disparo del nigeriano que se estrelló en el travesaño, pero el marcador no se movió y el Nápoles sumó un solo punto.

Su rival en Champions tampoco logró la victoria en el primer partido del sábado. Con un once lleno de suplentes, el Milan (4º) mantuvo su línea irregular en la Serie A con su empate 1-1 en Bolonia (1-1).

Los 'rossoneri', que en liga han ganado apenas uno de sus seis últimos partidos, podían haber sido desalojados del cuarto puesto y de la 'zona Champions', pero el Inter (5º a dos puntos) no aprovechó la oportunidad con su derrota ante el Monza.

El entrenador Stefano Pioli optó por una especie de 'equipo B', con los suplentes habituales como titulares y manteniendo únicamente en el once al arquero Mike Maignan respecto al equipo titular que derrotó el pasado miércoles al Nápoles.

El Milan, vigente campeón de Italia, no tardó en reaccionar y puso en apuros al arquero Lukasz Skorupski, primero con un remate de cabeza de Ante Rebic (20) y luego con una falta lanzada por Alessandro Florenzi (22).

En la segunda mitad, Pioli trató de añadir mordiente ofensiva a su equipo dando entrada a Rafael Leao y Brahim Díaz en el 70. El Milan tuvo las mejores oportunidades en la parte final del partido, pero el marcador no se movió del 1-1 y los lombardos empezaron ya a pensar en el gran partido del martes en Nápoles, con un boleto para 'semis' de Champions en juego.

"No deberíamos haber encajado tan pronto, pero después controlamos el partido y no dejamos hacer al Bolonia su juego habitual. Creamos muchas ocasiones, pero no estuvimos suficientemente acertados", analizó Pioli.