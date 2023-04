El nombre de Neymar suena en un club grande de la Premier League

El futuro de Neymar Jr. en el PSG es oscuro. El club parisino parece haberse hartado del brasileño y tiene intención de intentar venderlo este mismo verano europeo. De hecho, su nombre no aparece en la planificación de la próxima temporada, aunque será difícil de que alguien pueda asumir su ficha y un costo de traspaso.

Difícil, pero no imposible. En las últimas horas en Inglaterra circula la información de que un grande de la Premier se habría fijado en Neymar como potencial refuerzo. Este no sería otro que el Manchester United, aunque para que la operación prospere deberían darse varios factores, tal y como informa The Sun.