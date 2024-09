El 'nuevo' Mbappé regresa a Francia vestido de delantero centro

Tras una Eurocopa-2024 accidentada y por debajo de su nivel, Kylian Mbappé espera recuperar su mejor versión con la selección francesa, muy probablemente con su nuevo traje de delantero centro, posición que ahora ocupa en el Real Madrid.



El torneo continental disputado en Alemania fue un calvario para el capitán de los Bleus tras sufrir en el primer partido -triunfo 1-0 ante Austria- una fractura nasal que le impidió jugar con comodidad.



Mbappé había aterrizado en Alemania después de poner fin a su trayectoria en el PSG, con varios problemas físicos durante la preparación (rodilla y espalda), falto de ritmo y un tiempo de juego reducido en sus últimas semanas en la capital francesa. Solo marcó un gol en la Eurocopa, de penal.



Llega el momento de redimirse, el viernes ante Italia en el Parque de los Príncipes y el 9 de septiembre frente a Bélgica en Lyon, dos duelos de altura en el arranque de la Liga de Naciones.



El delantero vuelve a la selección tras sus primera semanas en el Real Madrid y las primeras críticas de la prensa española: marcó en la Supercopa de Europa ante el Atalanta (2-0) y no lo volvió a hacer hasta la cuarta jornada de Liga -doblete ante el Betis (2-0)-, una 'sequía' que dio que hablar.



"Estoy contento por él. Kylian está acostumbrado a esta exigencia. Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid) no está preocupado, yo tampoco. Siempre ha marcado goles y los seguirá marcando. Está muy bien. Si no hubiera marcado, quizás habría llegado en condiciones psicológicas diferentes", señaló el seleccionador galo Didier Deschamps.



- Socio de Vinicius -En su nueva etapa Mbappé está jugando de delantero centro, con el brasileño Vinicius en la izquierda. En la selección francesa podría empezar a jugar en esa posición.



Con la retirada internacional de Olivier Giroud, la falta de gol de Marcus Thuram y Randal Kolo Muani, y el brillo en la izquierda de Bradley Barcola, la deriva hacia el centro de Mbappé es la pieza que completa el puzle.



"Es una posición que ya tuvo en el PSG y que tiene en el Real, a veces la ha tenido con nosotros. Pero no es algo fijo. Lo que cuenta es la asociación con otros jugadores, por los lados o detrás de él. Creo que en el centro, con esos tres jugadores (Mbappé, Thuram y Kolo Muani), con perfiles diferentes, tenemos material. Evidentemente Kylian tiene ventaja por su experiencia", analizó Deschamps.



De todas formas, Mbappé está acostumbrado a cambiar de posición desde el inicio de su carrera: se proclamó campeón del mundo en 2018 con Francia jugando por la derecha.



"Creo que marcará jugando de delantero centro, como siempre ha hecho. Que juegue por el centro o por un lado, al final marcará goles", señaló Ancelotti.