El orgullo de Racing le alcanzó para igualar ante un Flamengo sin ambición

El argentino Racing y el brasileño Flamengo, campeón defensor del torneo, empataron 1-1 (parcial 0-1) en un partido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores jugado este jueves en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda.



Gabriel Barbosa (45+3) anotó el gol de la apertura para el conjunto carioca, y Nicolás Oroz (73) señaló de tiro libre la igualdad de los albicelestes.



Ambos conjuntos terminaron el duelo con diez jugadores por las expulsiones de Gabriel Hauche (25) en el local, y de Wesley (77) en el actual campeón de la Libertadores.



Tras completarse tres fechas, Racing encabeza el Grupo A con 7 puntos, seguido por Flamengo con 4, mientras que el ecuatoriano y el chileno Ñublense completan la tabla con 3 unidades.



- Récord de Gabigol -

Se mostró un poco más ambicioso el equipo albiceleste en el comienzo, y por allí tuvo la mejor ocasión para abrir, en un pelotazo para Maxi Romero, que entró por la izquierda, pero no pudo eludir al arquero Santos.



El partido iba a dar un vuelco cerca de la media hora, porque Hauche le cometió una falta tan fuerte como innecesaria sobre Ayrton Lucas, por la que fue amonestado, y enseguida, en un centro sobre ese sector, volvió a impactar sobre el lateral brasileño, por lo que el árbitro Jesús Valenzuela le mostró la cartulina roja.



Todavía le iba a quedar una oportunidad más a la Academia, en un tiro libre desde ángulo cerrado de Oroz, que intentó sorprender en vez de enviar el centro, pero encontró una sólida reacción de Santos para evitar la apertura.



Pero Flamengo, ya con un hombre más, empezó a dar vuelta el desarrollo y a llegar con peligro, y advirtió cuando Gabigol recibió y remató desviado de manera insólita, cuando estaba sin marcas delante del arco.



De todos modos, el potente delantero del Fla tuvo su desquite poco después, sobre el filo del primer tiempo, en un tiro libre sobre la izquierda del ataque, cuando Erick Pulgar advirtió que Gabriel no tenía marcas y asistió al atacante, que venció a Arias con un zurdazo al ángulo derecho.



Ese gol le valió a Gabigol para convertirse en el primer futbolista brasileño en llegar a 30 anotaciones en la historia de la Copa Libertadores, superando en uno a Luizao.



- Lo grita la Academia -

Con más empuje que claridad se le fue Racing encima a Flamengo en busca del empate, que podría haber llegado en una acción en la que Wesley tocó el balón con la mano, pero el árbitro Valenzuela, de mal desempeño, consideró que fue casual y no sancionó penal.



Flamengo no supo retroceder, tampoco logró conservar el balón, y luego se quedó con diez jugadores, en otra infracción de Wesley sobre Rojas, y de esa infracción llegó el empate académico, ya que Nicolás Oroz midió el remate y colocó el balón en el ángulo derecho, muy lejos de un Santos que sólo atinó a mirar.



Aunque el DT Sampaoli movió el banco y mandó al terreno a Giorgian de Arrascaeta y a Bruno Henrique, lo cierto es que Flamengo no reaccionó, y por el contrario, Racing estuvo a milímetros de ganarle en una acción a pura guapeada del juvenil Saliadarre, que encaró dentro del área y enfrentó a Santos, pero su tiro rebotó en el poste derecho.



El campeón mostró una imagen por debajo de lo esperado, y después de tres fechas continúa sin jugar de manera convincente, mientras que Racing, en medio de un momento adverso y de complicarse solo por momentos, reaccionó a la adversidad y capturó un punto que lo deja al tope del Grupo A.



En la próxima fecha, Racing visitará a Aucas el 23 de mayo, y al día siguiente, Flamengo acudirá a Concepción para medirse con Ñublense.