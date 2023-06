El padre de Messi dice que a su hijo le gustaría volver a Barcelona

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge, aseguró este lunes que al astro argentino le gustaría volver al Barcelona, pero que todavía no hay una decisión tomada.



"No sé nada todavía", afirmó Jorge Messi, perseguido por una nube de periodistas en un vídeo reproducido por los medios españoles, a la pregunta de si puede volver Messi al Barcelona.

"Me encantaría" que regresara al Barça, añadió preguntado por si le gustaría que su hijo volviera a la capital catalana y también contestó con un escueto "sí" y una media sonrisa a la pregunta de si el Barça es también la opción preferida del '10'.



Jorge Messi recordó, no obstante, que la eventual vuelta de su hijo todavía "depende de un montón de cosas".



El padre del astro argentino precisó que habló con el presidente azulgrana, Joan Laporta, "pero nada concreto".



El padre y representante de Messi afirmó que habrá pronto una decisión, pero "no sé qué decisión, no lo sé todavía, tenemos que hablar de montones de cosas".



El Barça ya ha mostrado su deseo de volver a contar con la estrella argentina en declaraciones tanto del presidente Laporta como del técnico Xavi Hernández, pero se ve constreñido por las finanzas del club.



El equipo azulgrana está pendiente de que LaLiga dé luz verde a su plan de viabilidad para poder encarar nuevos fichajes, lo que habría impedido al Barça trasladar ya una oferta a Messi, según la prensa española.



El Inter de Miami de la MLS estadounidense también habría mostrado interés por fichar al '10', mientras que fuentes cercanas a la negociación afirmaron el domingo que altos dirigentes del club saudita Al Hilal viajaron a París para cerrar un megacontrato con Messi.



La delegación saudita tiene previsto reunirse con el padre y agente del futbolista, Jorge Messi, con el objetivo de lograr la firma del argentino lo antes posible, añadieron estas fuentes.