El París Saint-Germain anuncia la salida de Sergio Ramos

"El París Saint-Germain saluda a Sergio Ramos, que dejará el club capitalino tras dos temporadas" en las que ganó dos títulos de la Ligue 1 y un 'Trophée des Champions' (supercopa francesa), según el comunicado de la entidad.



El club parisino definió al jugador andaluz como "un auténtico profesional, ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo".



"En 57 partidos, el hombre considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos anotó 5 goles con el París Saint-Germain, incluido el primero el 23 de enero de 2022 en la liga contra el Stade de Reims. Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023 permaneció invicto con el club, con 34 partidos sin conocer la derrota. Otro récord", añadió el club.



Sin embargo, Ramos no pudo ayudar al equipo parisino a levantar la Liga de Campeones, el gran objetivo del club y el motivo que llevó a fichar al central pese a su edad.



El presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi, también tuvo unas palabras para el jugador: "El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol, y fue un honor tenerlo en París. Todos en el club le deseamos lo mejor".



- "Como en casa" -

También a través de las redes sociales, en un mensaje en español, inglés y francés, el sevillano confirmó su marcha y descartó que vaya a retirarse.



"Mañana (sábado) será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol . No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí", tuiteó.



El partido del sábado contra el Clermont servirá para celebrar en el Parque de los Príncipes el título de la Ligue 1 y despedir, no solo a Ramos, sino también a Lionel Messi, que también dejará el PSG según lo anunciado por el entrenador Christophe Galtier.



"Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡#AllezParis!", añadió el defensa en otro mensaje.



Ramos acaba contrato el 30 de junio y pese a que la prensa española especuló durante un tiempo con la posibilidad de que jugara al menos una temporada más en París, el jugador abandonará finalmente el equipo parisino.