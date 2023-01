El París Saint-Germain no descarta la salida de Keylor Navas

El París Saint-Germain está preparado para "escuchar" a su portero costarricense Keylor Navas si desea salir del club, pero "ninguna decisión se ha tomado sobre su futuro", explicó este viernes el técnico Christophe Galtier.



"Keylor es un gran competidor, ejemplar en el trabajo desde el comienzo de la temporada, fue nombrado arquero para la Copa de Francia, tengo total confianza en él", señaló el preparador.



"Pero está lo que él siente y sé que la dirección deportiva está a la escucha. Por lo buena persona que es Keylor y su carrera debemos respetarlo, escucharlo, aunque hoy no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro", añadió Galtier en rueda de prensa antes de la recepción al Reims en la 20ª jornada de la Ligue 1.



Suplente del italiano Gianluigi Donnarumma en liga y Champions, el arquero costarricense habría aceptado fichar por el Nottingham Forest, publicó L'Equipe.



Varias veces preguntado por las operaciones del PSG en el mercado de fichajes, Galtier no ha hablado del jugador del Lyon Rayan Cherki. Únicamente insistió en que el PSG "quiere compensar la salida en la derecha del ataque", en referencia a Pablo Sarabia, que ha fichado por el Wolverhampton.



En cuanto al central eslovaco del Inter Milan Skriniar dijo que no se han planteado fichar en defensa.