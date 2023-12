El partido contra el Atlético, un "test muy importante" para el Barça, según Xavi

La recepción el domingo del Atlético de Madrid, "rival directo" del FC Barcelona en la carrera por el título de Liga, es un "test muy importante" para el club blaugrana, declaró su entrenador Xavi Hernández el sábado.



Criticado por la pobreza de juego de su equipo, el entrenador catalán recuperó un poco de tranquilidad el martes tras la victoria contra el Oporto (2-1) en Liga de Campeones, sinónimo de clasificación a octavos de final por primera vez desde 2021.



Pero el domingo, sobre el césped del estadio olímpico de Montjuic, recibirá al Atlético de Madrid en el gran duelo de la 15ª jornada de LaLiga.



"Llegan en un buen momento de forma, de confianza. Tienen fe en que pueden ganar el partido mañana", valoró sobre su rival Xavi. "Defienden bien con bloque bajo, son agresivos. Será un partido difícil", avisó, deseando "continuar la dinámica" del Oporto.



Rojiblancos y blaugranas llegan en igualdad de puntos (31) en el campeonato español, a cuatro del líder Real Madrid y del Girona, segundo clasificado. El Atlético tiene mejor diferencia de goles que el Barça y además un partido por más por disputar.



"Incluso si el partido no va en nuestro sentido mañana (domingo), todavía nos quedará tiempo. La Liga es muy larga", aseguró Xavi.



El vigente campeón empató en su visita al Rayo Vallecano (1-1) la pasada jornada, mientras que los 'Colchoneros' encadenan cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones, guiados por el dúo Griezmann-Morata, "dos puntas de referencia a nivel mundial" según Xavi.



"No sé que pasó, no he estado con Griezmann, no he sido compañero suyo ni entrenador", respondió el técnico al ser preguntado por qué el francés no triunfó en Barcelona.



"Está en un momento extraordinario, me parece un futbolista muy capacitado que se le ve contento se le ve feliz disfrutando de su fútbol y que marca muchas diferencias en el Atlético de Madrid, es un futbolista a vigilar y a tener en cuenta mañana porque me parece excepcional y que trabaja mucho para el equipo", valoró Xavi sobre Griezmann.



Para frenar el buen momento del francés, que busca convertirse en el máximo goleador de la historia del Atlético, el Barça no podrá contar todavía con el guardameta alemán Marc-André Ter Stegen, con molestias en la espalda.



"Ter Stegen tiene todavía molestias, está descartado para mañana. Está triste por no poder jugar porque es uno de los capitanes y tiene una implicación tremenda. Veremos la semana que viene", anunció Xavi.