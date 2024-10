El partido entre Always Ready y Bolívar sufre un cambio en el horario

Always Ready y Bolívar se enfrentarán este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 21 del torneo Clausura de la División. Inicialmente, este duelo estaba programado para horas de la noche; sin embargo, el domingo se anunció la modificación del horario.



A través de un comunicado, la Organización de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol explicó los motivos de este ajuste: “Habiendo recibido nota del Club Always Ready en la cual solicitan modificación del horario del partido Always Ready vs. Bolívar por la fecha 21 del Torneo Clausura 2024, en vista de que el Estadio Municipal de Villa Ingenio no se puede utilizar por encontrarse en mantenimiento (luminarias)”.



“Consultado, el Club Bolívar responde con el Cite No. 415/2024 dando su anuencia a la mencionada solicitud. Asimismo, la empresa encargada de los derechos de televisación acepta la modificación del horario”, añade.



La resolución indica que el encuentro se jugará en el Estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, a partir de las 16:00. Ese mismo día se disputarán dos partidos más: Nacional Potosí vs. Real Tomayapo (15:00) y Blooming vs. Royal Pari (18:00).