El partido entre GV San José y Aurora se suspendió por conflictos sociales

Un nuevo partido del torneo Clausura no se llevará a cabo debido a los conflictos sociales que hay en el país. El duelo entre Gualberto Villarroel y Aurora, que debía abrir la fecha 20 este viernes, fue reprogramado este jueves para el sábado 9 de noviembre a las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.



La noticia fue confirmada por la página oficial de GV San José, que a través de un comunicado indicó el cambio de fecha.



“Comunicamos a nuestra afición y al público en general que el partido correspondiente a la fecha 20, GV San José vs. Aurora, ha sido suspendido y reprogramado para el 9 de noviembre a las 15:00 horas. Esta determinación se debe a los bloqueos de carreteras a nivel nacional, constituyéndose en una causa de fuerza mayor para nuestro rival”, indica la publicación del conjunto orureño.



Los otros dos encuentros que fueron postergados por los conflictos sociales aún no tienen nueva fecha. Se trata del Oriente Petrolero vs. Independiente (fecha 19) y The Strongest vs. Oriente Petrolero (fecha 18).



A estos partidos hay que sumar otros cuatro encuentros que fueron suspendidos en la fecha 17 para dar prioridad al trabajo de la selección boliviana durante la fecha FIFA de octubre: Universitario de Vinto vs. Oriente, Real Tomayapo vs. Bolívar, The Strongest vs. Wilstermann y Always Ready vs. Royal Pari.



La Comisión Organizadora de Competencias de la Federación Boliviana de Fútbol aún no ha reprogramado los partidos mencionados anteriormente.