El Personaje del Año fue relator de fútbol y es hincha de Blooming

Vicente Cuéllar Téllez, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz y presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, fue distinguido por el Grupo EL DEBER como el Personaje del Año. Por tal motivo recibió el Patujú de Bronce, en un acto especial llevado a cabo el miércoles.

El homenajeado nació en Cuevo, población chaqueña, aunque no quiso dar a conocer la fecha de su nacimiento al micrófono de DIEZ, solo sonrió y dijo “dejémoslo nomás eso en el anonimato… (risas)”.

Quisimos conocer otra faceta de Vicente Cuéllar: la deportiva, pues tiene una historia interesante en ese plano.

¿Le gusta el deporte y de ser así por cuál de las disciplinas tiene preferencia?

Asé es, me gusta el deporte. He jugado fútbol, campeonatos de barrio en Camiri, aquí también lo sigo practicando, es más, estuve ligado un tiempo al periodismo deportivo.

Cuéntenos eso…

Yo comencé en Ecos del Deporte con Wálter Aparicio Suárez, que en paz descanse, ahí trabajé como puesto dos, después fui comentarista, allá por el año 1988, tal vez 1989 hasta 90. Llegué a relatar partidos profesionales y después relaté un tiempo también en radio Santa Cruz, junto con Marcelo Huanca y sus hermanos. Entonces me gusta el deporte, me gusta practicarlo, pero además me gusta seguirlo.

¿Hincha de que equipo es?

De Blooming.



¿Cómo cree que le irá a Blooming en la Copa Sudamericana, en la que tendrá de rival a Palmaflor?

Tenemos que ganar, si bien Blooming en este momento económicamente y administrativamente no está bien, creo que hace falta una reingeniería en el club, pero confió en que los jugadores tengan esa garra que deben demostrar en el campo de juego, porque estar en una Sudamericana es un espacio, es una vitrina para todo futbolista y ellos deben asumirla como tal; si se dedican al fútbol o a cualquier deporte deben ser profesionales en sus diferentes disciplinas.

¿Qué le parece que Argentina haya ganado el Mundial de Qatar?

Me pareció bien, yo pensé por ahí que iban a encontrarse con Brasil en semifinales; sin embargo, creo que Scaloni logró estructurar un buen equipo, un buen grupo, creo que ha logrado consolidar sobre todo un gran grupo de personas y ahí obviamente la estrella Messi desequilibra en cualquier momento.

Ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en el Mundial 2026. ¿Cree que Bolivia logrará clasificarse esta vez?

A veces decepciona la selección boliviana, porque se supone que todos los que juegan al fútbol profesional, por ende son profesionales. Si bien rinden en sus equipos, en la selección lo hacen de otra manera, pero un común denominador en nuestro fútbol es que es exageradamente lento, pareciera ser que no ven fútbol de otros países, ojalá que hayan visto el Mundial y ver cómo juegan los laterales, cómo juegan los delanteros, cómo se paran las defensas; hay errores infantiles que nos hacen perder partidos, pero lo otro es que no hay sangre en muchos futbolistas bolivianos, no demuestran esa sangre en el campo de juego, uno puede jugar mal pero no puede dejar de lado el temperamento, la garra, la sangre, el amor a su tierra y eso debe de demostrarse en la cancha, ojalá sea una selección diferente porque hay buen material humano, hay jóvenes que están surgiendo.

¿Qué falla en nuestro fútbol, los jugadores, el técnico o los dirigentes?

Aquí no es un problema de técnico, con los futbolistas que tenemos puede venir Ancelotti y vamos a seguir igual, es una cuestión mental el tema del fútbol boliviano, Hay una carencia mental en el futbolista boliviano que no lo hace reaccionar que no se entrega como debería entregarse, no se dan cuenta que están en una vitrina exponiéndose a Sudamérica y al mundo y ahí está el futuro de ellos.

Pasa por un tema de jugadores entonces…

Ojalá que la mentalidad del futbolista boliviano cambie y tengamos una mejor representación, yo sueño con ir al próximo Mundial, soñamos como bolivianos ver la tricolor flameando en el Mundial y ojalá que ese sueño se cumpla con esa camada que tenemos.

Lea también Fútbol José Aurelio Gay llegó a Cobija para dirigir a Vaca Diez El entrenador español piso suelo pandino y desde el lunes dirigirá la pretemporada del equipo que ascendió a la División Profesional

​

Lea también Fútbol El Manchester United tiene en la mira al sustituto de Cristiano Ronaldo Los 'red devils' están interesados en Cody Gakpo, quien se destacó en el Mundial Qatar 2022 en la selección de Países Bajos

​