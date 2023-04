El presidente de la Liga española de fútbol quiere el retorno de Messi al Barcelona

"Hoy no (podría ser inscrito en LaLiga), pero queda mucho tiempo. E stamos pendientes de un plan de viabilidad (que el Barça va a presentar a LaLiga), puede vender jugadores... Pero hoy, es difícil", dijo Tebas.

"Yo como soy un fan de Leo Messi y creo que es el mejor del mundo, ojalá lo haga, pero no vamos a cambiar ninguna norma de control económico aprobado por los clubes para que entre Leo Messi", puntualizó.

"A mí me gustaría que Leo Messi juegue en nuestra competición y por lo que leo parece que a él también le gustaría, pero no vamos a cambiar, por eso digo hoy no", añadió Tebas.