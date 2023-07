El propietario del Inter Miami desvela que el contrato de Messi está entre los 50 y 60 millones de dólares anuales

El propietario del Inter Miami, que tiene a su hermano y a David Beckham como socios de su proyecto futbolístico, desvela que el contrato de Messi será de "entre 50 y 60 millones anuales". Confiesa que convencerlo no fue tarea fácil "Estuve tres años. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge (Messi). Lo vi hecho a finales de mayo. David (Beckham) conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha... Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple", dice en la entrevista al medio español.