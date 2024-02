El PSG domina al Lille 3-1 cuatro días antes de recibir a la Real en Champions

En la 21ª fecha del campeonato francés, el banquillo parisino rebosaba talento, con Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi, Donnarumma, Zaïre-Emery y Barcola entre otros.



"Tenemos que jugar cada tres días, así que tenemos que planificar con el cuerpo técnico todas las opciones a nuestra disposición. No hay que subestimar un partido. Somos un grupo, con dos jugadores por puesto para ser competitivos en todas las competiciones", había explicado el viernes Luis Enrique en conferencia de prensa.



Su plan está saliendo a la perfección, por el momento. El equipo dispuesto por el técnico español mostró garantías en intensidad sin el balón, realizando una presión constante.



Uno de los destacados fue el francés Ousmane Dembélé: el ex del Barcelona recuperó un balón justo delante del área antes de servir a Gonçalo Ramos, quien hizo el 1-1 sólo a puerta vacía.



- Tensión en las gradas -

Muy activo en su zona técnica, Luis Enrique, ferviente defensor de ese fútbol, disfrutaba de lo que veía.



Los parisinos, con una camiseta especial para celebrar el Nuevo Año chino, no habían empezado bien el partido al encajar un gol en el minuto 6: el fichaje brasileño Lucas Beraldo, se vio superado por Tiago Santos, y después un mal despeje del español Fabián Ruiz fue aprovechado por Yusuf Yazici.



Pero gracias al cuarto gol de la temporada de Gonçalo Ramos en una de sus escasas apariciones en el once inicial, los locales se crecieron y ya no soltarían la manija del partido.



Y no tardaron en ponerse por delante. Fabián Ruiz estuvo en el origen del segundo gol parisino después de un centro sin demasiado peligro pero que fue desviado por el defensor Alexsandro, lo que descolocó al arquero Lucas Chevalier.



Kylian Mbappé, que estuvo todo el partido en el banquillo después de unas molestias en el tobillo el miércoles contra el Brest, pudo descansar, sin que fuese necesaria su presencia en el césped.



Este 16º partido consecutivo sin derrota entre todas las competiciones permite al PSG alejarse a 11 puntos del Niza, que el domingo jugará contra el Mónaco.



En forma en casa, el Lille (4º, 35 puntos), que sólo ha ganado dos partidos lejos de su estadio este curso, sigue mostrándose vulnerable fuera.



Al igual que el delantero galo, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma tampoco jugó este sábado, lo que permitió a Keylor Navas disfrutar de su primera titularidad en Ligue 1 desde mayo de 2022.



Y tras entrar desde el banquillo, Bradley Barcola percutió como en él es habitual, ofreciendo un pase de gol a Randal Kolo Muani (80, 3-1), que vive unos primeros meses complicados en la capital a pesar de llevar seis goles.



El 'speaker' tuvo que intervenir durante el partido, después de que los ultras parisinos insultasen a la alcaldesa de París Anne Hidalgo, en conflicto con el club por el Parque de los Príncipes.



"Sin el PSG, el parque no tiene príncipes", se podía leer en una pancarta de los ultras, que pidieron en varias ocasiones la dimisión de la alcaldesa.



El presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi afirmó esta semana su deseo de abandonar el recinto ante la negativa del ayuntamiento de París de venderlo.



En el otro partido del sábado en la primera división francesa, el Lens (6º) se impuso 3-1 al Estrasburgo (10º).