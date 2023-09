El PSG gana 2-0 al Dortmund para liderar el 'grupo de la muerte'

- 'Master class' de Vitinha -

Sonrisa juguetona durante el himno de la Champions, Mbappé empezó una nueva travesía hacia la 'Orejona' con ganas de marcha.



No habían pasado tres minutos y ya le había roto la cintura dos veces a Marius Wolf. Partiendo desde la izquierda armonizaba un ataque de gacelas que completaron Randal Kolo Muani, en su debut como titular, y Ousmane Dembele.



Asociado al trío de la selección francesa el portugués Vitinha, que ofreció una auténtica clase magistral como líder del centro del campo.



Omnipresente, el menudo mediapunta tiene la imposible misión de aportar al juego la imaginación que se fue con Leo Messi, Neymar y Marco Verratti, los dos últimos todavía presentes con grandes cartelones de sus rostros en la puerta de la principal de la tienda del PSG.



De Vitinha fueron las mejores ocasiones de la primera parte: un tiro al poste en el 20 y un trallazo que rebotó en un defensa en el 30.



- Sello Luis Enrique -

Fiel a su librillo, a Luis Enrique, en su primer partido de Champions desde que dejara el Barcelona en 2017, no le tembló el pulso apostando por la juventud. De los Pedri y Gavi, adolescentes insustituibles en su selección española, a una media en la que Manuel Ugarte, de 22 años, y el 'niño' Warren Zaire-Emery, de 17, escoltaron a Vitinha, de 23.



La tropa del 'Lucho' cumplió con precisión su tabla de mandamientos: presión constante y recuperación inmediata en defensa, eléctrico juego de posesión en ataque.



Zarandeado desde el minuto uno, el Dortmund casi no llegó a portería: Su mejor ocasión, un 'solo' de Donyell Malen, que disparó a las manos de Gianluigi Donnarumma (21).



Encima el equipo alemán perdió al cuarto de hora a su medio austriaco Marcel Sabitzer, sustituido por Felix Nmecha.



A pesar del asedio local y de la sensación de superioridad (79% de posesión para el PSG), los equipos se fueron al descanso igualados a un tiro entre los tres palos.



- Al ritmo de Queen -

El paso por los vestuarios fue mano de santo para el PSG. Con energías renovadas, Dembele rompió por la derecha en la primera jugada y su centro para Mbappé tocó en la mano de apoyo de Niklas Sule.



Penal tras verificación con el VAR y el capitán del PSG ajustó al poste para inaugurar su contador de goles europeos, el octavo del curso para el prodigio, 41 en 62 choques de Champions.



Liberado con el 1-0, el PSG activó el modo diversión: Vitinha controló en la mediapunta y bailó a la defensa alemana acompañado por Hakimi, que finalizó la vistosa acción con el exterior.



Poco más ocurrió en el césped. El PSG de Luis Enrique, que comenzó su calentamiento al ritmo de 'We will rock you', convenció en el primer paso de una epopeya europea que espera cerrar por fin escuchando 'We are the Champions', juntando de nuevo las dos canciones que encadenadas cerraban los conciertos de los míticos Queen.