El PSG jugará la Copa de Francia sin sus figuras contra un equipo de tercera

Fútbol

El entrenador del Benfica critica al Chelsea por intentar fichar a Enzo Fernández

"Hay un club que quiere a nuestro jugador. Sabe que no queremos venderlo y que no puede ficharlo si no paga la cláusula. Es una situación muy clara", señaló el entrenador del Benfica. Enzo Fernández, volante campeón del mundo en Qatar, está siendo seguido muy de cerca por el Chelsea.