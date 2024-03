El PSG pasa a cuartos de la Champions tras ganar 2-1 a la Real Sociedad

La estrella francesa fue el centro de un partido dominado por el equipo galo ante una Real Sociedad que se vio incapaz de superar la intensa presión de su rival en el Reale Arena de San Sebastián.



El PSG avisó pronto de lo que podía pasar en una llegada de Mbappé que dejó un balón en boca de gol rematado por Bradley Barcola que paró Álex Remiro (9).



El portero de la Real Sociedad fue el sostén de su equipo con unas paradas que evitaron una mayor renta del PSG.



- Dejar atrás las polémicas -

El guardameta no pudo hacer nada cuando Mbappé volvió a entrar por su banda, recortó y puso casi sin ángulo un balón al segundo palo para hacer el 1-0 (15).



El partido venía precedido por la tensión entre el extremo francés y su técnico Luis Enrique Martínez, por las últimas decisiones del español de no dejarle completar los últimos tres partidos ligueros.



Pero, 'Lucho' no dudó en apostar durante todo el partido este martes por su estrella, que dejó atrás cualquier tipo de polémica para dejar una de sus mejores actuaciones.



Mbappé, al que muchos en España sueñan con ver con la camiseta del Real Madrid, fue una pesadilla para los hombres de la Real Sociedad, que sólo podían pararle con faltas y agarrones.



La Real Sociedad se vio asfixiada por el juego adelantado de su rival, que apenas le dejaba llegar al campo francés.



El PSG estuvo a punto de ampliar su cuenta a la media hora del encuentro cuando de nuevo Mbappé se sacó un disparo seco al primer palo, donde Remiro sacó un pie providencial (29).



La Real Sociedad, con sus mediocampistas desaparecidos ante el vendaval francés, apenas probó al portero Gianluigi Donnarumma hasta los últimos minutos del partido.



- Gol del honor -

El japonés Takefusa Kubo intento sorprender con un disparo lejano que se fue algo desviado (45).



El partido y la eliminatoria se puso aún más cuesta arriba para la Real a la vuelta del descanso con una nueva aparición de Mbappé.



Una nueva carrera de la estrella francesa por su costado acabó con un disparo al palo cortó que sorprendió a Remiro para hacer el 2-0 (56).



Pese al resultado la Real dudaba en lanzarse al ataque y dejar espacios que pudieran aprovechar aún más los hombres rápidos del PSG, hasta que la entrada de Ander Barrenetxea por Sheraldo Becker (61) dio algo de aire al ataque local.



Sin posibilidad de salir jugando, la Real optó en los últimos minutos por los balones largos hacia delante.



Los locales aprovecharon el pequeño paso atrás dado por el PSG tras el gran despliegue físico mostrado durante todo el partido, para al filo del final marcar el gol del honor.



Mikel Merino aprovechó un balón en boca de gol para hacer el 2-1 definitivo (89) y dar un pequeño premio al pundonor donostiarra.