El PSG protagoniza el cierre de un 'mercato' marcado por las restricciones económicas

Más allá del dispendio de la rica Premier League, solo el París SG, que este jueves fichó al internacional español Carlos Soler pocas horas antes del cierre del 'mercato' (22h00 GMT), ha sido protagonista en una ventana de fichajes europea marcada por las restricciones económicas.



Pocos grandes movimientos se registraron este jueves en el último día del 'mercato', especialmente entre los grandes clubes del continente, en contraste con los excesos de los equipos ingleses.



De acuerdo con la web especializada Transfermarkt, el gasto total de los equipos de la Premier en esta ventana estival se acercó a los 2.200 millones de euros (igual cantidad de dólares), sin contar los movimientos registrados en las últimas horas.



La diferencia con respecto a las otras cuatro grandes ligas europeas (España, Alemania, Italia y Francia) es llamativa.



Mientras el saldo es negativo en Inglaterra (diferencia entre lo gastado y recuperado), -1.300 millones de euros, en Italia, Alemania y Francia, sus clubes han cerrado el mercado con ganancias, mientras que en España la diferencia no llega a los -50 millones.



Y de los cinco fichajes más caros, 4 fueron de clubes de la Premier: Antony al United (95 millones de euros), Wesley Fofana al Chelsea (80,4), Darwin Núñez al Liverpool (75) y Casemiro al United (70). Solo el pase de Aurelien Tchouameni al Real Madrid (80 millones) rompe esa tendencia.



- Poderío económico de la Premier -

Como excepción fuera de Inglaterra, el PSG, propiedad de un fondo catarí, que ya dio el primer golpe a finales de mayo cuando anunció la renovación de su gran estrella Kylian Mbappé, impidiendo su marcha al otrora irresistible Real Madrid.



Y desde entonces, el PSG se gastó más de 100 millones de euros en renovar su línea medular, con los fichajes de los españoles Fabián Ruiz y Carlos Soler y de los portugueses Renato Sanches y Vitinha, sin contar las cesiones de Nuno Mendes y del delantero Hugo Ekitike, así como el regreso de Pablo Sarabia tras su cesión en el Sporting de Lisboa la pasada temporada.



Sin embargo, el todopoderoso equipo francés no logró concretar su último deseo, el central eslovaco Milan Skriniar, que se queda en el Inter.



Con tanto fichaje, el PSG vivió unas últimas horas de 'mercato' frenéticas en lo que se refiere a salidas, todas ellas con la fórmula de la cesión salvo Idrissa Gueye, vendido al Everton. Han sido prestados Julian Draxler (al Benfica), Abdou Diallo (al RB Leipzig), Layvin Kurzawa (al Fulham) y Leandro Paredes (Juventus).



- Las 'palancas' ayudan al Barça -

Los dos gigantes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, rara vez son protagonistas en el último día del mercado. El Barça dedicó las últimas horas a deshacerse de jugadores después de un verano boreal marcado por los gastos.



Las llamadas 'palancas' (una herramienta financiera consistente en vender patrimonio, en concreto un 25% de sus ingresos de TV durante los próximos 25 años) permitieron a los catalanes invertir más de 150 millones de euros en los fichajes de Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Raphinha (Leeds United) y Jules Kounde (Sevilla). También llegaron como agentes libre Franck Kessie (AC Milán) y Andreas Christensen (Chelsea).



En la última jornada, los catalanes ficharon a Héctor Bellerín (Arsenal), rescindieron el contrato al danés Martin Braithwaite, que recaló en el rival ciudadano Espanyol, y cedieron a Sergiño Dest al AC Milán.



Y ya fuera de la ventana oficial del mercado se anunció el fichaje de su delantero Pierre-Emerick Aubameyang por el Chelsea a cambio de 12 millones de euros solo siete meses después de llegar a Barcelona a coste cero.



Según la prensa española, esta operación forma parte de un trueque con el lateral zurdo del club inglés Marcos Alonso, que todavía no es oficial.



El Real Madrid, por su parte, dio por cerrado el mercado hace días y la única gran operación ha sido la llegada del francés Aurelien Tchouameni (por 80 millones más bonus) y la venta de Casemiro al Manchester United (por unos 70 millones).



En las últimas horas del 'mercato' se registraron algunos movimientos interesantes como las llegadas al Sevilla de Adnan Januzaj y Kasper Dolberg (para cubrir la marcha de Lucas Ocampos al Ajax), el fichaje del delantero del Almería Umar Sadiq para suplir la venta del Alexander Isak al Newcastle y la venta al Trabzonspor turco del uruguayo Maxi Gómez, sin puesto tras el fichaje de Edinson Cavani por un Valencia que también anunció a Justin Kluivert.



Más tranquilo aún fue en Alemania e Italia, donde el 'mercato' se cerró incluso unas horas antes que en el resto del continente.



- Cristiano se queda -

En Inglaterra, el Manchester City completó la plantilla con el fichaje del central del Dortmund Manuel Akanji (a cambio de 17,5 millones de euros), aunque el vigente campeón ya había dado uno de los grandes golpes del verano a comienzos de la ventana cuando firmó a Erling Haaland, el goleador noruego que ya ha marcado 9 goles en sus cinco primeros partidos en la Premier.



Y el Liverpool anunció la llegada del brasileño Arthur Melo cedido por la Juventus.



El que seguirá en Inglaterra, pese a que se convirtió en uno de los culebrones del verano por su deseo de salir del Manchester United, es Cristiano Ronaldo, que de esta manera no podrá competir por el momento en la Liga de Campeones, el torneo más prestigioso que arrancará la próxima semana y para el que los 'Red Devils' no se clasificaron.