El PSG rechaza pagar suma que reclama Mbappé y esperará decisión judicial

El litigio se torna ahora en una previsible batalla judicial de larga duración: el París Saint-Germain anunció este jueves su rechazo a pagar los 55 millones de euros (más de 60 millones de dólares) reclamados por su exjugador Kylian Mbappé.



Fuentes coincidentes habían confirmado poco antes a la AFP que la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) había ordenado al PSG el pago de esa cantidad en concepto de salarios y primas impagas al delantero, pero el club no tardó en hacer pública su negativa a cumplir con la solicitud y dijo que esperará la decisión de los tribunales al respecto.



"Teniendo en cuenta los límites de la competencia jurídica de la Comisión de la LFP para tomar una decisión completa sobre este caso, el mismo debe ahora pasar a otra jurisdicción", indicó el PSG en un comunicado.



"El PSG se alegrará de poder presentar el conjunto de los hechos a lo largo de los meses y del próximo año", añadió.



"No pagamos", sentenció por su parte en declaraciones a la AFP una fuente cercana a la dirección del París Saint-Germain.



La decisión de la LFP puede ser considerada una derrota a corto plazo para el PSG, pero el club mantuvo la calma y cree que al culebrón todavía le quedan muchos episodios.



El futbolista, desde el inicio de la temporada 2024-2025 en el Real Madrid, había recurrido a la Comisión Jurídica de la LFP, que se reunió el miércoles en presencia de representantes de las dos partes.



La comisión abogó en un primer momento por una mediación, pero ante el rechazo del jugador optó por solicitar al PSG el pago de esos 55 millones de euros.



- Acuerdo verbal -Mbappé reclamó el pago de esos 55 millones de euros, que incluyen el último tercio de una prima por firmar (36 millones de euros brutos), que el jugador debía percibir en febrero, así como los tres últimos meses de salarios previstos en su contrato (abril, mayo y junio) y una "prima ética" sobre esos tres meses.



Según el PSG, el jugador no ha respetado un acuerdo verbal al que se habría llegado en agosto de 2023, por el cual Mbappé habría renunciado a una parte de las primas después de haber estado apartado del equipo durante un mes.



El entorno de Mbappé considera, según el diario deportivo L'Équipe, que ese acuerdo de agosto de 2023 no tiene validez al no haber sido firmado. El PSG defiende que fue un acuerdo verbal realizado frente a numerosos testigos y que el propio futbolista había aludido a él el pasado 3 de enero en declaraciones a la prensa, por lo que considera que tiene valor jurídico.



El PSG había optado por apartar al jugador antes de la temporada 2023-2024 ante la negativa de Mbappé de renovar su contrato, que finalizaba en junio de 2024. Después de esa fecha el jugador podía irse sin mediar indemnización de traspaso, como así ocurrió, por lo que el club quería evitar como fuera esa posibilidad.



El acuerdo verbal calmó el conflicto, al menos temporalmente, pero a finales de junio, poco antes del final del contrato, se conoció que Mbappé había presentado una reclamación formal por primas y salarios adeudados.