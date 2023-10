El PSG resurge en Rennes en jornada de Ligue 1 manchada

El partido que disputaba este equipo en la cancha del Montpellier fue suspendido en el minuto 90 después de que el arquero Mory Diaw sufriera la explosión de un petardo lanzado desde la grada.



"El médico que auscultó al portero del Clermont constató que no estaba en condiciones de continuar el partido, por lo que fue definitivamente suspendido", señaló el árbitro Florent Batta a los medios.



Diaw, visiblemente desestabilizado, fue evacuado en una camilla.



Según un portavoz de la policía contactado por la AFP, Diaw ingresó en el hospital y fue tratado por "un traumatismo cerca de la oreja".



El lanzador del petardo está "detenido" pero por el momento no hay denuncias contra su persona.



El Montpellier, que ganaba 4-2 en el momento del petardazo, podría enfrentarse a importantes sanciones por este incidente ocurrido en su estadio.



- Mbappé, desaparecido -

En el último partido de la jornada el PSG ganó con goles de Vitinha (32), Achraf Hakimi (36) y Randal Kolo Muani (58). Por el equipo local marcó Amine Gouiri (56).



Con este resultado el vigente campeón es tercero, a dos puntos del líder Mónaco y a uno del Niza, que es segundo.



Los parisinos tenían que ganar después de las dudas creadas en Champions, justo antes del parón internacional. Y cumplieron, aunque sin el protagonismo de su estrella Kylian Mbappé, muy impreciso.



El técnico parisino Luis Enrique equilibró más su once -contra el Newcastle salió con cuatro atacantes- y su equipo lo notó.



Vitinha abrió el camino con un disparo a la escuadra, servido por Ousmane Dembelé, protagonista de una gran cabalgada.



Hakimi mantuvo su gran comienzo de temporada con un nuevo gol, el tercero desde septiembre, solo dos menos que en toda la temporada pasada.



En defensa, el arquero Gianluigi Donnarumma salvó varias veces a los suyos, especialmente con una parada en la línea a un tiro de Arnaud Kalimuendo (6) y con una buena salida (12), aunque siguió levantando dudas sobre su juego de pies, algo fundamental en el sistema de Luis Enrique.



En su primer balón Kolo Muani, que entró como revulsivo por Gonçalo Ramos, aprovechó un centro de Hakimi para sellar el triunfo.



- Primer triunfo de Gattuso -

Después de dos derrotas consecutivas en Ligue 1, el Olympique de Marsella se reencontró con la victoria al dominar a Le Havre 3-0 en el estadio Vélodrome, en la que fue su primera victoria desde la llegada del entrenador italiano Gennaro Gattuso.



Los marselleses, que venían de conceder un empate en casa el jueves en Europa League ante el Brighton (2-2), fueron muy superiores a su rival de este domingo, que se quedó además con un hombre menos por la expulsión de Rassoul Ndiaye en el minuto 40.



Los goles de Arouna Sangante, en propia (18), del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (21) y del senegalés Ismaïla Sarr (84) decidieron el partido.



Barrido por el París SG (4-0) y superado en Mónaco (3-2), el Marsella no ganaba desde su partido ante el Brest a finales de agosto, y pasa a ocupar el sexto puesto, a cinco puntos del líder Mónaco.