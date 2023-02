El PSG se adelanta y busca prolongar el contrato de Messi en el fútbol francés

El París SG "está en conversaciones en este momento" en busca de una prolongación del contrato de su superestrella Lionel Messi, cuyo compromiso con el club acaba en junio próximo, confirmó el portugués Luis Campos, consejero de fútbol del PSG, asegurando que estaría "contento" de que el argentino "pueda continuar" en el club.



"Estamos en conversaciones. No puedo esconder que me gustaría tenerlo en este proyecto y que pueda continuar con nosotros", declaró el dirigente portugués en una entrevista al programa Téléfoot de la cadena francesa TF1.



"Estaría contento si continúa, pero estamos en conversaciones en este momento para intentar llegar al objetivo, para continuar teniendo a Leo Messi con nosotros", añadió.



A sus 35 años, el septuple Balón de Oro debe decidir sobre su futuro, unas semanas después de haber logrado al fin el objetivo que buscaba a lo largo de su carrera, el título de campeón del mundo con Argentina, en Qatar-2022.



Messi había llegado al París SG en 2021 para dos temporadas (más una en opción), tras haber pasado todas su carrera profesional en el FC Barcelona.



Campos celebró la implicación del delantero argentino en el proyecto parisino, citando como ejemplo su prestación en Montpellier, el miércoles en Ligue 1 (victoria por 3-1, con un gol de Messi).



"En el descanso, le dije: +Leo tienes que arrastrar a los otros contigo+, y me dijo: +tranquilo+, para después hizo una segunda parte de partido excepcional", contó el consejero deportivo del PSG.



- Lesión de Mbappé -

La forma de Messi, que volvió a marcar el sábado contra Toulouse (triunfo por 2-1), es una buena noticia para el París SG antes del choque europeo contra el Bayern Múnich, el 14 de febrero, donde no podrá contar con el lesionado Kylian Mbappé.



"Perder a Kylian está claro que es duro, lo vi muy triste con su lesión", comentó Campos, muy cercano al delantero.



"Pero le he visto después trabajar desde la mañana para acelerar lo más posible su recuperación. Es la personalidad de un vencedor, de alguien muy especial. Ya es el mejor atacante del mundo", añadió el portugués.



Sin él, el PSG habría necesitado un refuerzo en el mercado de invierno, que terminaba el 31 de enero, pero el contrato de cesión del marroquí Hakim Ziyech (Chelsea) no llegó a tiempo.



"Teníamos al jugador, hicimos todo, pero como en todos los fichajes, necesitamos que las partes anden bien. (...) Desgraciadamente, en el último momento, no anduvo bien con la otra parte (Chelsea)", lamentó Campos.



- Elogios a Neymar -

Campos también tuvo palabras de elogio para la tercera megaestrella del equipo, el brasileño Neymar, que cumple 31 años este domingo.



"La verdad es que desde mi llegada al PSG, no tengo ninguna crítica que hacer sobre Neymar. Está siempre a la hora, siempre en buena disposición. Este Neymar, es un Neymar increíble", señaló.



El dirigente recordó de paso que estas tres estrellas no pueden ganar solos los trofeos.



"Las grandes estrellas no son capaces de ganar solos un trofeo. Pueden ganar un partido, dos partidos, o algunos partidos. Pero necesitan a los otros, que haya armonía", dijo el dirigente.



"Necesitamos que los jugadores tengan un sentido colectivo. Hemos hecho una gran progresión, pero debemos seguir progresando. Desde que el técnico silbe, desde que el árbitro silbe. Todos juntos en la misma dirección, como un equipo. Es la única forma de ganar", concluyó.