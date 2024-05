El PSG se obliga a una nueva remontada al perder en Dortmund

El París Saint-Germain y Kylian Mbappé, contra las cuerdas: el flamante campeón de Francia fue derrotado 1-0 en su visita al Borussia Dortmund, este miércoles en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.



El tanto de Niclas Füllkrug en el minuto 36 sirvió al equipo amarillo para llevarse este primer asalto en el Westfalenstadion y viajar a París con una ventaja tan corta como esperanzadora para el choque de vuelta, que se jugará el martes de la próxima semana.



Al resultado adverso se sumó otra preocupación para el PSG, la lesión de su defensa Lucas Hernández, que se hizo daño al intentar evitar el disparo de Füllkrug en el gol y tuvo que ser reemplazado poco antes del descanso.



- El ejemplo de Montjuic -

Este resultado cambia el guión previsto en una eliminatoria a la que el PSG llegaba como claro favorito, justo después de proclamarse matemáticamente campeón de la Ligue 1 francesa por duodécima ocasión en su historia, mientras que el Dortmund es apenas quinto en la Bundesliga.



El equipo de la capital francesa ya tuvo que remontar su eliminatoria de cuartos de final, en la que perdió primero 3-2 en casa contra el Barcelona, antes de vencer como visitante 4-1 con un doblete de Mbappé en el Olímpico de Montjuic.



El astro galo no pudo estar vez liderar a los suyos y ve complicarse su sueño de levantar la 'Orejona' en su despedida del PSG, un club que desde que en 2011 fue adquirido por sus actuales propietarios cataríes tiene la Champions como gran obsesión y con el que llegó a ser subcampeón de Europa en 2020.



- Lucas por Lucas -

La etiqueta de favorito pasó pronto al olvido y el arquero Gianluigi Donnarumma evitó por poco un disparo en boca de gol del austríaco Marcel Sabitzer en el 13.



Fue un aviso que terminó materializándose en el 36, cuando Nico Schlotterbeck envió un balón en largo que dejó a Füllkrug solo en carrera hacia el arco visitante. Lucas Hernández se dañó en la rodilla izquierda en su persecución desesperada para evitar el disparo del atacante alemán.



El defensa del PSG intentó seguir pero terminó cediendo su puesto en el campo a otro Lucas, su compañero brasileño Beraldo. En medio del desconcierto, Sabitzer (43) probó de nuevo los reflejos de Donnarumma.



- Mbappé y Hakimi, al palo -

El tono parecía cambiar al regreso de los vestuarios. En el 50 llegó incluso a enviar dos veces al palo en la misma jugada: primero Mbappé estrelló el balón en el poste en un disparo cruzado y el rechace hizo que la jugada continuara, antes de que Achraf Hakimi volviera a tocar en la madera.



El arquero suizo de los locales, Gregor Kobel, detuvo un nuevo tiro de Mbappé (54) y poco después el español Fabián Ruiz (56) dirigió mal un remate de cabeza en boca de gol, con todo a favor.



De nuevo salvador, Kobel metió una mano providencial para desviar lo justo un disparo de Ousmane Dembelé (72), que a continuación tiró a las nubes con todo a favor en un disparo en el área.



No era la noche del PSG, que por lo menos evitó males mayores gracias a que Füllkrug no tuvo puntería en dos claras ocasiones en la segunda mitad, enviando alto en un pase de la muerte en el 60 y en un remate de cabeza en el 65. Marquinhos incluso salvó a los franceses bloqueando en boca de gol un tiro de Julian Brandt en el 84.



El Parque de los Príncipes fue el estadio en el que tanto PSG como Borussia Dortmund, que coincidieron en su grupo de la primera fase, arrancaron su camino en esta edición, con victoria francesa entonces por 2-0.



El martes será el lugar en el que uno de los dos se despida de la competición y por el momento es el PSG el que se tambalea sobre el alambre. El ganador del pulso se verá el 1 de junio en Wembley contra Bayern de Múnich o Real Madrid, que empataron 2-2 el martes en su primer asalto.