El PSG ya no tiene en sus planes a Neymar y le abre la puerta de salida

En el proyecto que le 'vendió' a Mbappé para que renovara su contrato, el PSG le prometía un proyecto ganador capacitado para reinar de una vez en Europa. Un proyecto donde el francés sería el caballo ganador y donde se haría una profunda renovación en la plantilla para poder aspirar a todo. Caerían jugadores importantes del vestuario y uno de ellos tendría nombre y apellidos: Neymar Jr.

Según apunta 'RMC', el brasileño sería la baja más radical del club parisino de cara a la próxima temporada. La información asegura que el PSG ya le habría trasladado al jugador su idea de venderlo este verano y le abría dado los motivos. Entre los principales, las constantes faltas de disciplina del futbolista que le han acabado marcando en su rendimiento.

En Catar llevan ya meses hartos de las idas y venidas de Neymar y de lo poco demostrado pese a ser el fichaje más caro de la historia y cobrar como un jugador galáctico.

Creen que en París se debe hacer una profunda renovación y que el brasileño no puede seguir siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Mbappé, de hecho, sería una de las voces que habría pedido expresamente que Neymar no siguiera en el proyecto parisino. El francés quiere tener las llaves en el terreno de juego y en el vestuario y el brasileño no estaría entre sus aliados.

