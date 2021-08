El puntero del campeonato tropezó en El Alto ante Always Ready (2-1)

Escucha esta nota aquí

El Tigre cae por segunda vez en lo que va el campeonato. Los aurinegros perdieron este miércoles ante Always Ready por 2-1 en partido que corresponde a la sexta fecha y que fue reprogramado porque en su momento The Strongest no pudo jugarlo debido a su participación en la Copa Libertadores.

Los goles del cuadro millonario, que juega de local en el estadio Villa Ingenio de El Alto, fueron convertidos por Carmelo Algarañaz (61’) y Jair Catuy (63’). Descontó para el cuadro atigrado Jair Reinoso (85’).

Pese a esta derrota, The Strongest se mantiene en la punta del torneo con 34 puntos, seguido ahora por Always Ready que con esta victoria suma 27 en la tabla de posiciones.

La situación más clara de gol que se generó en la primera mitad del partido fue el potente remate desde aproximadamente 25 metros del lateral Jesús Sagredo que dio en el travesaño. Gran decisión del ex Blooming, que ante la falta de eficacia de los atacantes probó desde lejos.

Después, el juego atigrado se basó en buscar las puntas para pretender que los hermanos Sagredo se conviertan en los hombres que inicien el camino para marcar diferencia en la ofensiva.

No lo consiguieron porque el dueño de casa cumplió una buena labor defensiva al anular al brasileño Willie Barbosa y al colombiano Jair Reinoso, que quizás fue el que más trabajo generó a la zaga millonaria.

Always luchó bastante para lograr el triunfo. Rodrigo Ramallo y Marcos Ovejero fueron los estandartes de un equipo que sabe debilitar a sus rivales cuando juega en casa. Corre bastante y controla muy bien la pelota. En esto último destacó Samuel Galindo y Fernando Saucedo. Dieron la pausa para darle precisión a los pases y cuando tuvieron espacio filtraron balones de mucho riesgo para la portería de Daniel Vaca.

En el segundo tiempo, Gustavo Florentín, DT del Tigre, consideró que su equipo necesitaba reforzarse en el medio. Por eso sacó al joven atacante Jeyson Chura para incorporar al volante Diego Wayar.

A su vez, Pablo Godoy, entrenador de Always, incorporó a Pablo Algarañaz y después al panameño Jair Catuy, quienes se erigieron en los hombres que marcaron los goles a los 61’ y 63’, respectivamente.

Acertó Godoy con las variantes porque Always Ready mejoró en su rendimiento, especialmente en ataque, no así Florentín, que antes del inicio del segundo tiempo fue expulsado porque su equipo regresó tarde a la cancha para la reanudación del encuentro. El estratega paraguayo sumó después al delantero panameño Rolando Blackburn, para que apoye a Reinoso, quien a los 85 minutos marcó uno de los goles más bonitos del campeonato.

La jugada nació en los pies de Blackburn, quien con un centro posibilitó que el paraguayo Ronaldo Martínez, otra de las variantes que hizo el Tigre en el complemento, baje de cabeza la pelota al corazón del área, justo para que Reinoso defina de chilena y marque el descuento. Golazo. Lo mejor del partido más allá de la merecida victoria de los alteños.