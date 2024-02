El Rayo Vallecano frena al líder Real Madrid

El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano este domingo en la 25ª jornada de Liga, en la que aspiraba a sumar tres puntos que le hicieran despegar al frente del campeonato.



Joselu abrió el marcador para el Real Madrid (3), pero Raúl de Tomás equilibró de penal (27) en el estreno del técnico Iñigo Pérez en el banquillo rayista, en un partido que el Real Madrid acabó con diez por doble amonestación a Dani Carvajal (90+5).



"Es un empate que sabe a victoria", dijo tras el encuentro Raúl de Tomás a DAZN, añadiendo que "la clave ha sido apretarles, no dejarles pensar".



Tras dos derrotas ligueras consecutivas, el Rayo volvió a sumar ante un Real Madrid, que sigue encabezando el campeonato español con seis puntos de ventaja sobre el Girona, que el lunes cerrará la jornada en el campo del Athletic Club.



"Nos quedamos con un punto, que a día de hoy no nos hace felices, pero para el futuro puede ser positivo", dijo el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el partido.



- Joselu golpea primero -