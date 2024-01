El Real Madrid a por el liderato, el Barcelona quiere reaccionar

El equipo merengue, junto a Barcelona, Osasuna y Atlético recuperarán entre el miércoles y el jueves los partidos ligueros que tuvieron que aplazarse por su participación en la Supercopa de España que ganó el Real Madrid el 14 de enero.



El Real Madrid, segundo clasificado a un punto del líder Girona, puede retornar al liderato liguero antes de afrontar el derbi contra el Atlético de Madrid el domingo en la 23ª jornada del campeonato español.



Un tropiezo de los merengues en Getafe podría dar la oportunidad al Girona de despegarse en LaLiga el próximo fin de semana.



En Barcelona, el Osasuna medirá el estado del Barça tras el anuncio de su técnico Xavi Hernández de que dejará el club azulgrana al término de la temporada.



"El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona", aseguró Xavi el sábado tras la dura derrota 5-3 contra el Villarreal en el estadio Olímpico barcelonés.



"Creo que el club necesita un cambio de rumbo, de dinámica", añadió, convencido de que su decisión ayudará a "destensar la situación general" y a que su equipo juegue menos presionado.



- Balón de oxígeno -

Una victoria frente a los rojillos supondría un balón de aire para los azulgranas, situados a 11 puntos del líder Girona y a diez del Real Madrid.



Una nueva derrota profundizaría la crisis del Barcelona, que también pondría muy cuesta arriba un campeonato que ya tiene complicado.



"La Liga está difícil, pero no está perdida. Se tiene que luchar para quedar lo más arriba posible sin descartar ganarla", reconocía el domingo el propio presidente del Barça, Joan Laporta.



El Barcelona vio como el domingo el Atlético le arrebató el tercer puesto, aunque empatado a puntos con los azulgranas, antes de recibir al Rayo Vallecano el miércoles.



Los rojiblancos han convertido su estadio en un reducto en el que todavía no conocen la derrota en lo que va de temporada, además de haber recuperado su fortaleza defensiva acumulando tres encuentros con la portería a cero.



Tras ganar 2-0 al Valencia el domingo, una nueva victoria permitiría a los rojiblancos dar otro paso hacia los dos equipos cabeceros, antes del derbi del próximo domingo.