El Real Madrid busca el liderato liguero y el Barcelona no descolgarse

El equipo de Carlo Ancelotti marcha segundo en la clasificación liguera, a un punto del Girona, pero con un partido menos por su participación en la Supercopa de España.



Animado por su contundente victoria 4-1 sobre el Barça en la final de la Supercopa, el Real Madrid recibe al colista con la posibilidad de recuperar el liderato perdido, siempre que el Girona tropiece contra un necesitado Sevilla (17º).



- Un Girona lanzado -

El equipo andaluz ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos del campeonato español, asomándose al abismo del descenso, del que sólo le separa un punto.



"Ahora lo más importante es ganar porque estos chicos tienen que recobrar energía. Es muy importante para sus mentes", afirmó el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, tras la victoria sobre el Getafe 3-1 el martes en octavos de la Copa del Rey.



El triunfo en Getafe ha supuesto una inyección de oxígeno para un Sevilla que no lo tendrá fácil ante un Girona sólido, que lleva doce partido ligueros consecutivos sin perder, de ellos nueve triunfos.



El equipo revelación de la temporada llega al encuentro animado tras meterse el miércoles en cuartos de la Copa del Rey después de ganar 3-1 al Rayo Vallecano.



- Barcelona, bajo presión -

A ocho puntos del líder, el Barcelona visita al Betis tras su dolorosa derrota en la final de la Supercopa de España.



"Toca hacer borrón y cuenta nueva, pensar en las tres competiciones que nos quedan. Hicimos muy mal las cosas el otro día y queremos hacerlas bien", afirmó Xavi el miércoles en rueda de prensa.



El equipo azulgrana no tiene apenas margen de error para no quedar descolgado de la cabeza del campeonato.



El Atlético de Madrid, que ha retrocedido a la quinta posición del campeonato, tras ganar sólo uno de sus últimos cinco partidos de Liga, cerrará la jornada el lunes en Granada.



Los hombres de Simeone necesitan empezar a recortar los once puntos que le separan del Girona para tratar de seguir peleando por el título.