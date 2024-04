El Real Madrid busca las semifinales de Champions en casa del Manchester City

El equipo merengue visita un estadio que el City ha convertido en un auténtico fortín en Champions. El equipo inglés no ha vuelto a perder un partido de Copa de Europa en su feudo desde noviembre de 2018 contra el Lyon en una fase de grupos. Desde entonces, el City ha disputado 30 encuentros de Champions, de los que ha ganado 28. Un desafío para el Real Madrid que, en sus tres últimos enfrentamientos consecutivos con el City en Champions, siempre ha caído en el Etihad. Ancelotti no dudó en rotar masivamente el pasado fin de semana en el partido de Liga contra el Mallorca mirando al partido contra el City. - Sin Tchouaméni -

El equipo blanco se impuso 1-0 a los mallorquines con un gol de Aurélien Tchouaméni, que el miércoles no podrá estar sobre el césped del Etihad por sanción. La baja del francés será probablemente suplida por Nacho , quien acompañaría en el centro de la zaga a Antonio Rüdiger, que la pasada semana volvió a ganarle la partida al delantero noruego del City Erling Haaland. Delante, Vinicius y Rodrygo se perfilan como el dúo de ataque respaldado por Jude Bellingham en la medular. - Recuperar al mejor Bellingham -

El centrocampista inglés, segundo mejor goleador del campeonato español, tuvo un arranque de temporada espectacular, pero en los últimos encuentros , parece haber bajado algo su rendimiento. Gris en el ida, el partido en Mánchester se presenta como su oportunidad para volver a ser el de principio de temporada y reencontrarse con el gol, después de no haber vuelto a ver puerta desde su doblete contra el Girona en Liga el 10 de febrero. "Lo está haciendo muy bien y va a ser un jugador importante para el Real Madrid en el futuro porque sólo tiene 20 años. Es un jugador fantástico", le defendió Ancelotti este martes. Recuperar al mejor Bellingham puede ser crucial para que el Real Madrid rompa las estadísticas en Mánchester y se tome la revancha de la eliminación del pasado año en semifinales del torneo continental. La clasificación sería, además, toda una inyección de moral de cara al complicado clásico liguero del domingo contra el Barcelona, en el que el Real Madrid puede dar un golpe casi definitivo al campeonato español. - El City recupera efectivos -

Pero no lo tendrá fácil ante el vigente campeón de la Champions, que confía en el apoyo de su estadio para seguir adelante.



"Mañana tenemos que tener la energía necesaria, y nuestra gente nos ayudará a ello", aseguró este martes el técnico del City Pep Guardiola.



Al igual que su homólogo merengue, Guardiola se guardó a algunas de sus mejores figuras en liga el fin de semana, lo que no le impidió encajarle un contundente 5-1 al Luton, que le ha dejado en cabeza del campeonato inglés.



Kevin de Bruyne, baja de última hora en Madrid por una indisposición, estará disponible para el partido del miércoles, en el que Guardiola también debería recuperar a Kyle Walker y Aké, recuperados de sus lesiones.



Walker "se siente bien. No estoy seguro si podrá jugar de titular o estar en el banquillo", afirmó Guardiola, para el que "es bueno tener a Walker y Aké".



- La maldición de Haaland -