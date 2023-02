El Real Madrid cae en Mallorca y deja vía libre al Barcelona

El Real Madrid se vio sorprendido este domingo en su visita al Mallorca (derrota por 1-0), en la 20ª jornada de LaLiga española, y deja la ocasión al líder FC Barcelona, que recibe al Sevilla FC a las 16:00 hora de Bolivia, de colocarse con una ventaja de ocho puntos respecto al equipo blanco.



Los Merengues, privados de varios jugadores lesionados, entre ellos el francés Karim Benzema (rodilla derecha) y el portero Thibaut Courtois (sintió molestias en los aductores en el calentamiento del partido), perdieron con un gol en el minuto 13 de Nacho Fernández en propia meta, al desviar un centro con la cabeza.



El Mallorca lanzó un centro al área desde la izquierda y Nacho tocó el balón con la cabeza ante el acoso del atacante kosovar Vedat Muriqi.



El Real Madrid pudo empatar cuando estaba cerca de cumplirse la media hora de partido, en el minuto 59, cuando Marco Asensio falló un penal ante el equipo de su tierra y en el que formó.



El lanzamiento de la pena máxima, tras una falta del portero Predrag Rajkovic al brasileño Rodrygo, fue detenido por el arquero serbio.



Esta derrota llega en mal momento para el equipo madrileño, ya que los hombres de Carlo Ancelotti, ya distanciados en la LaLiga, juegan dentro de tres días contra Al-Ahly egipcio en el marco del Mundial de clubes, y continúan en crisis en estos inicios de 2023, a tres semanas del duelo de octavos de final decisivo de Liga de Campeones contra Liverpool.



"Es un derrota que duele mucho El partido que hemos jugado en general no ha sido un mal partido, nos ha afectado mucho el gol concedido, y el penalti, esto es lo que ha afectado el resultado del partido", afirmó el técnico del Real Madrid, Ancelotti.



"El partido no ha sido malo, pero ha sido atípico, con muchas interrupciones, no hemos tenido la cabeza fría en la primera parte, aunque mucho mas en segunda. Esto afecta a la Liga, pero ahora tenemos que pensar en el Mundial, llegamos con mucha ilusión, con dificultades, pero lo manejaremos de la mejor manera", añadió el italiano.



- Mallorca en racha -

Entre las faltas y la frustración no contenida de Vinicius, nada funcionó para los madrileños.



Ancelotti intentó cambiar su esquema táctico en el minuto 70, sacando del terreno a Asensio, Dani Ceballos y Aurélien Tchouaméni para hacer entrar a Mariano Díaz, David Alaba y Toni Kroos, sin resultado positivo.



Mariano pudo empatar en el minuto 87, pero su volea acrobática no encontró puerta.



Además de ver cómo aumenta la desventaja respecto al líder Barcelona, el Real Madrid comienza a preocuparse por su enfermería: justo antes del inicio del partido, el guardameta titular Thibaut Courtois se lesionó en el calentamiento, y fue por tanto su suplente, el ucraniano Andreiy Lunin, quien defendió el arco este domingo en Palma de Mallorca.



Con este triunfo mayúsculo, Mallorca encadena su cuarta victoria seguida en casa, colocándose en la décima plaza, a tres puntos de las plazas clasificatorias a las competiciones europeas.



El equipo blanco sufre su tercer revés de la temporada en LaLiga, tras las cosechadas en Villarreal el 7 de enero (2-1) y Rayo Vallecano (3-2) el 7 de noviembre. Desde hace ocho jornadas, el Real Madrid solo ha ganado cuatro partidos.



El Barça, por su parte, solo perdió un partido esta temporada en LaLiga. Pero el Real Madrid debe también mirar por el retrovisor: en caso de vencer este domingo contra Valladolid, la Real Sociedad se colocará a una victoria (tres puntos) el equipo blanco en la clasificación.