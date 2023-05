El Real Madrid contra la fortaleza del City en el Etihad

'Merengues' y 'Citizens' empataron 1-1 en la ida de semifinales del torneo continental la pasada semana en el Santiago Bernabéu por lo que lo que el pase a la final se decidirá en el Etihad Stadium, convertido en un auténtica fortaleza por el City.



Los hombres de Pep Guardiola sólo han concedido una derrota y un empate en su feudo esta temporada, donde cuentan sus partidos por victorias desde que el 31 de diciembre hicieran tablas con el Everton.



La tarea se presenta ardua para el Real Madrid, vigente campeón de Europa, que nunca ha ganado en sus cuatro partidos en el estadio de su rival, pero Luka Modric aseguró este martes que "hemos jugado muchas veces este tipo de partidos. Veo confianza y tranquilidad, plena fe en nosotros".



- 'A tope' -

El técnico Carlo Ancelotti no dudó en dar descanso en la victoria liguera del sábado contra el Getafe (1-0) a hombres como Rodrygo, David Alaba, Karim Benzema o Antonio Rüdiger, y ahorró algunos minutos a Vinicius, Toni Kroos y Modric, con la vista puesta en el miércoles.



"Quiero preservar a los jugadores que están cansados", admitió Ancelotti sin tapujos antes del encuentro, del que salió tocado el joven centrocampista Eduardo Camavinga con un leve esguince de rodilla, del que está recuperado.



El francés está en Mánchester al igual que Militao, disponible tras estar sancionado en la ida, con lo que Ancelotti cuenta con todas sus figuras.



"Llegamos a tope porque es un partido que hemos tenido en la cabeza desde hace mucho tiempo", afirmó el entrenador italiano, para el que el coraje será fundamental.



"A nivel individual y colectivo los dos equipos son parecidos, pero el coraje marca la diferencia, saber aguantar y sufrir. El coraje marcará la diferencia", dijo Ancelotti, antes de un partido en el que el City confía en tomarse la revancha de la eliminación del pasado año en la misma ronda.



- 'Libertad de juego' -

"El empate del Bernabéu fue bueno, porque en el Etihad tenemos mucha confianza. Aquí tenemos muy buenos resultados", dijo este martes en rueda de prensa el defensa Kyle Walker.



"En casa nos sentimos libres y esperemos que mañana tengamos esa sensación de libertad de juego", añadió, por su parte, su técnico, Pep Guardiola.



En la capital española, Rüdiger anuló a Erling Haaland, pero el ariete noruego vuelve a perfilarse como el gran peligro del City.



El delantero nórdico no pudo ver puerta en el martes pasado, pero en su feudo es intratable habiendo marcado 35 de los 52 tantos que acumula esta temporada con su equipo.



Para ayudar a su artillero, Guardiola aseguró este martes que van a "ajustar cosas, cambiar cosas, tenemos que generar más ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros".



"No es nada especial, no estoy pensando demasiado las cosas, no vamos a cambiar mucho, sólo un par de cosas para hacer que el juego sea más fluido", añadió rechazando experimentos tácticos.



"He dicho a los jugadores que lo vivan como una gran oportunidad, que aprovechen la suerte que tenemos de estar ahí. Depende de nosotros, tenemos que ser nosotros mismos y ganar un partido para estar en la final", concluyó.



-- Equipos probables:



Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Akanji, Bernardo - Rodri - De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Modric, Kroos, Camavinga - Rodrygo (o Valverde), Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



Árbitro: Szymon Marciniak (POL)