El Real Madrid desmiente cualquier tipo de negociación con Mbappé

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", escribió el club madrileño en un comunicado, sin ofrecer más detalles.



Después de haber hecho correr ríos de tinta en la prensa española, el futuro del campeón del mundo de 2018, cortejado desde tiempo atrás por el Real Madrid, y que finaliza contrato en París en junio de 2024, resurgió esta semana en los periódicos deportivos de la capital española.



"El Madrid calla, pero lo ve de blanco en 2024", tituló Marca el jueves con una foto de Mbappé, añadiendo que el vestuario madridista "cree que aterrizará en el Bernabéu".



Kylian Mbappé regresó al trabajo con el primer equipo del PSG el 13 de agosto, después de haber sido apartado por la dirección del club, descontenta con su decisión de permanecer hasta junio de 2024 sin renovar el contrato.



"Nosotros queremos que se quede, podemos repetirlo dos o tres veces. Pero él no puede irse gratis. Es no negociable", lanzó el presidente Nasser Al-Khelaifi el 5 de julio, en la presentación del entrenador Luis Enrique.



Las tensiones decrecieron poco a poco, y el astro galo recuperó su puesto de titular y líder del equipo. Suma diez goles en diez partidos de Ligue 1 esta temporada.