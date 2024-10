El Real Madrid dio una buena noticia a Dani Carvajal, que se lesionó de gravedad

“Rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha”, dice el comunicado del club español, motivo por el cual el futbolista no podrá jugar el resto de la temporada, quiere decir hasta principios del segundo semestre de 2025.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tal como estaba previsto, ha acordado con Dani Carvajal la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026”, dice parte del comunicado que fue publicado por el club blanco en su web, este domingo.

Carvajal siempre había insistido en que no tenía ninguna prisa por renovar, porque las dos partes tenían claro que querían seguir unidas. Y así ha sido. El lateral no tenía intención de moverse del Real Madrid y el club tampoco quería dejarlo salir y mucho menos gratis. Por eso, cada vez que le preguntaban al jugador por este asunto, siempre contestaba tranquilo y aseguraba que no le preocupaba en absoluto.