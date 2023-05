El Real Madrid eliminado, ¿Qué pasa con Ancelotti?

"No quiero oír hablar más del tema. Tiene contrato y estamos contentos", afirmó el presidente Florentino Pérez el pasado 6 de mayo, tras ganar la Copa del Rey, un trofeo que los merengues no habían vuelto a levantar desde 2014, cortando las especulaciones sobre el futuro del italiano.



Desde entonces, nada ha cambiado. Es cierto que la temporada del Real Madrid ha sido menos brillante que la anterior, culminada con Liga y Champions: el equipo blanco ha caído en Champions y en la Liga está a 14 puntos del Barcelona, ya campeón.



Pero, en conjunto, el equipo de Ancelotti ha dado una buena imagen en la campaña 2022-2023, aunque el 4-0 encajado en Mánchester duele mucho a los aficionados madridistas.



Con la Copa del Rey, el último trofeo que le faltaba, el técnico italiano ha logrado el sextete (Liga, Copa, Champions, Supercopas de España y de Europa, y Mundial de Clubes) en 475 días, algo menos de dos temporadas, algo inédito en tan poco tiempo para un entrenador del Real Madrid.



- Amigo de los jugadores -

Con su aire bonachón, su flema imperturbable y su oratoria, Ancelotti se ha ganado a aficionados, periodistas, dirigentes... y, lo más importante, a los jugadores.



"Los jugadores son mis amigos", dijo 'Carletto' tras las celebraciones por el título liguero en mayo de 2022.



Aunque hubo un tiempo que afirmaba que terminaría su carrera en el Real Madrid, Ancelotti admitió, tras el Mundial, que tal vez había ido un poco lejos.



La culpa tal vez sea de Brasil, que tras caer en cuartos de final del Mundial de Catar frente a Croacia (1-1 tras la prórroga, 4-2 en los penales), no ha dudado en cortejar al técnico italiano.



Pero, ante la insistencia de los periodistas, Ancelotti, que cumplirá 64 años el 10 de junio, el día de la final de Champions en Estambul, cortó por lo sano en primavera.



"Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca en 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034", dijo el italiano con un toque de humor.



"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me hace mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir", insistió Ancelotti.



- Bernabéu nuevo... ¿y Bellingham ? -

La decisión de Ancelotti puede entenderse mirando a las perspectivas que dibuja la temporada 2023-2024 para el Real Madrid.



Para empezar, el equipo jugará por fin en un estadio renovado: el Santiago Bernabéu, en obras desde principios de la pandemia, debería revestirse de su nueva piel metálica en diciembre de 2023, fecha prevista para su inauguración.



Después, el equipo seguirá mejorando su plantilla: Ancelotti confirmó el fichaje del lateral izquierdo Fran García (Rayo Vallecano) y debería ver volver al centrocampista Brahim Díaz, cedido al AC Milan.



Y el Real Madrid sigue trabajando con miras a Jude Bellingham : el prodigio inglés del Borussia Dortmund ha dado el 'sí' al Real Madrid, según la prensa, pero los dos clubes tienen que ponerse de acuerdo ahora sobre el monto de la clásula de rescisión, que debería superar los 100 millones de euros (108 millones de dólares).



Con estos argumentos, parece normal que Ancelotti, primer entrenador en clasificarse para las semifinales de la Champions en cuatro décadas diferentes (1990-2020), quiera seguir.



Ancelotti tendrá todo a su disposción para ir a buscar una quinta corona en Champions... y alcanzar los once trofeos de Zinédine Zidane, segundo entrenador con más títulos del Real Madrid, por detrás de Miguel Muñoz (14).