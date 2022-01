El Real Madrid encaja en Getafe su segunda derrota en LaLiga

Escucha esta nota aquí

El Real Madrid, líder de LaLiga española, encajó su primera derrota entre todas las competiciones desde hace tres meses, este domingo al caer por 1-0 en Getafe, en la 19ª jornada, pero conserva ocho puntos de ventaja respecto al Sevilla FC, segundo clasificado, que se enfrenta el lunes al Cádiz.

El equipo blanco, que no había perdido desde el 3 de octubre en el terreno del Espanyol de Barcelona (2-1), cayó este domingo con un gol del turco Enes Unal en el minuto 9, en una jugada en la que el delantero del Getafe robó el balón al brasileño Eder Militao para batir por bajo al portero belga Thibaut Courtois.

Los hombres del italiano Carlo Ancelotti ponen fin de esta forma a una serie de imbatibilidad de quince partidos en tres meses, en la que registraron 13 victorias y 2 empates, comenzando el año con una derrota que probablemente no entraba en sus planes, ante el 16º clasificado de LaLiga.

"Hemos estado nerviosos, hemos perdido balones, duelos, hemos regalado el primer gol, con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo. No hay mucho que decir en este partido, sino que nos hemos quedado de vacaciones un día mas. El equipo no parecía el equipo que había terminado el año antes de Navidad. Había menos compromiso, menos concentración. No merecimos perder, el empate habría sido más justo. Hemos regalado un gol, pero terminamos con una derrota que puede ser un toque de atención. Hoy el equipo se ha quedado de vacaciones", resumió Ancelotti.

El entrenador madridista no quiso pese a todo lanzar una voz de alarma tras cortarse la racha de tres meses sin derrotas.

"Preparar este tipo de partidos, después de Navidad, con los jugadores que viajan, nunca es fácil. Pero hablar de esto significaría buscar excusas. No hemos jugado un buen partido, hemos perdido un partido, pero seguimos adelante", añadió Ancelotti.

- Oxígeno para Getafe -

Para Getafe, este triunfo es un balón de oxígeno bienvenido en este inicio de año, con el que el equipo de la periferia de Madrid se aleja provisionalmente de la zona roja de la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el primer equipo en la zona de descenso, el Alavés (18º con 15 puntos), que recibe este domingo a la Real Sociedad en un derbi vasco.

Carlo Ancelotti realizó algunos ajustes para intentar arreglar el mal inicio: Ferland Mendy y Marco Asensio cedieron sus puestos en el descanso a Marcelo y a Eden Hazard, que disputaba su 15º partido de la temporada, pero sin éxito.

Felizmente para el equipo blanco, Militao, protagonista del error inicial que ofreció el gol al Getafe, puso su rodilla para desviar un disparo de Carles Aleñá poco antes del descanso (45+1) y evitar el 2-0.

Tampoco Karim Benzema, que buscaba su gol número 300 con la camiseta blanca, tuvo su día. Y jugadores que marcan diferencias, como Toni Kroos o Marcelo, tampoco parecían tener el viento de cara.

- Lesión de Rodrygo -

Esta derrota no es la única mala noticia para Ancelotti: Rodrygo, que se lesionó el hombro izquierdo en una caída al inicio del segundo período, fue sustituido en el minuto 67 por Mariano.

Solo Casemiro, que casi empata con un disparo lejano en el segundo período, y Luka Modric, pese a sus 36 años, destacaron en el equipo merengue.

También Isco, que entró al final del partido y que estuvo también cerca de empatar de cabeza tras un golpe franco lanzado por Luka Modric, en el minuto 90, pero David Soria, que había salvado antes el disparo lejano de Casemiro, y que fue declarado mejor jugador del partido, tuvo otra buena intervención.

Pese a este revés, el Real Madrid puede tomarse esta derrota con tranquilidad relativa, cuando el Atlético Madrid y el Barcelona están a más de diez puntos en la clasificación.

