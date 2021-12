El Real Madrid está obligado a comunicar al PSG que negociará con Mbappé

Escucha esta nota aquí

Pocos días restan para el ansiado 1 de enero, para que arranque el año 2022 que implica automáticamente que Kylian Mbappé, el gran y primer objetivo del Real Madrid para la próxima temporada, ya pueda negociar con cualquier club sobre su futuro. Situación que viene derivada como consecuencia de estar dentro de los últimos seis meses de contrato que le unen actualmente con el París Saint Germain.

La gran duda ahora está por saber cuándo comenzarán esas negociaciones, si serán de inmediato o, al tratarse del Real Madrid y teniendo en cuenta la eliminatoria de octavos de la Champions League que enfrenta a ambos equipos, preferirá esperar hasta que ésta concluya.

Lo cierto es que cuando estas negociaciones arranquen, el Real Madrid deberá ponerlo en conocimiento del París Saint Germain. Eso cuanto menos establece el artículo 18 del Reglamento y Estatuto de Transferencia de jugadores de la FIFA.

En el mismo dice textualmente que "Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador."

Parece claro entonces que el Real Madrid debería hacer esta comunicación por escrito al PSG. Ya es en el siguiente párrafo del mismo texto donde además incide que "Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses". Situación en la que se encontrará el delantero internacional francés desde el primer día de enero.

Conviene destacar la última frase del mismo texto donde el reglamento anuncia que "Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes".

Una obligatoriedad que no todos los clubes cumplen, pero que sí existen precedentes donde el club que quiere fichar a este nuevo jugador ha comunicado al equipo donde finaliza contrato, este deseo de fichar al futbolista.

